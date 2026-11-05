大分瓶｜鄧麗欣演阿媽無包袱 栢天男跟Stephy車震直認「好難搞」

鄧麗欣（Stephy）、周秀娜、江爗生（AK）及栢天男出席電影《大分瓶》電影首映活動。Stephy跟娜姐要演保齡球手，她表示事前受訓了幾個月，技術跟港隊仍差很遠，坦言觀眾見到她們信心滿滿，但現實是不停落坑。談到在戲中扮演謝咏兒媽咪，她表示沒有任何包袱，最重要可以幫到故仔及角色，加上角色設定對方反過來照顧她，她覺得好有趣。 在戲中她跟栢天男是一對，二人更有車震的場口，栢天男直認「好難搞」，Stephy就指當下想盡快完成，「因為係演緊以前，演返年青時期嘅我，於是就說服自己抱住放開嘅態度去演，所以好快就完成。」她表示跟栢天男溝通充足，對方能給予她安全感，所以拍攝過程很順利。

栢天男表示自己最想玩保齡球的一個，可惜在戲中扮演一個討厭保齡球的人，而且也是一個渣男。他表示看劇本的時候，不知自己的角色是有多個女朋友、老婆，自己也不知角色究竟如何管理幾頭家。談到他專演渣男會否感無奈，他笑言相信未來會演到好人。 他續指其角色會在不同地方發生關係，幸好Stephy是位很專業的演員。他說：「尤其係架車，我都唔明點樣喺架車度發生呢啲嘢，我又冇跑車，真係冇經驗！真係好難搞！」問到有沒有學以致用，他笑言沒有。

Stephy早前到夏威夷出席影展，很開心把香港電影帶到海外跟大家分享。她又指沒想過這麼多香港人移居當地，「好搞笑，佢哋有問我會唔會去嗰度開show，我突然間諗都可以喎！開個沙灘陽光音樂會都幾開心！（會唔會着泳衣？）都可以考慮吓！哈哈！但觀眾都一定要一齊着！」 栢天男的老闆黃百鳴早前刑滿出獄，他表示從老闆家人口中得知對方身體不錯，人也開心不少，但自己的工作太忙未有時間探望老闆，亦希望他可以休息一下。