璀璨之城｜蔣祖曼自認全劇最正常一個 回應張曦雯性感戲被刪 強調監製好聽演員意見

蔣祖曼昨日出席電影《大分瓶》首映，她在戲中扮演栢天男前妻，會跟對方開畫廊。談到栢天男有不少激情戲，她聞言大叫：「天呀！又無我份！點解又係我無！可能大家唔想睇！哈哈！」她笑言在《璀璨之城》已經無激情戲，沒想到在電影世界也沒有。她坦言對上一次拍大尺度戲已經很多年前的事。

除衫要按劇本需要

蔣祖曼在《璀璨之城》中是張智霖的得力助手，但昨晚一集雙方關係出暗湧。由於她提過為角色私底下設定了一些故事，可能是暗戀官孝君，問到她現在如何看待一個被觀眾鬧爆的角色，她說：「其實佢對我個角色係好好，同對其他女人係唔一樣嘅，所以自己就set咗同佢係經歷咗好多唔同嘅嘢，雙方係有一段好獨特嘅關係。」

對於觀眾鬧爆劇中無一個角色正常，她強調自己是唯一正常的一個。談到劇中不少人要除衫，她表示很看劇本需要，她說：「同埋最重要拍得靚唔靚，有冇呢一個需要。自己狀態都好緊要，因為都要顧及吓觀眾嘅感受⋯⋯好認真，自己想像中拍出嚟係咪可以表達到比觀眾知各樣呢，如果表達唔到我就覺得冇需要，但係遇到一個啱嘅劇本係可以嘅，始終作為一個演員都係需要突破。」至於張曦雯的除衫戲被指刪走，蔣祖曼表示未看，而拍攝當日她未有在場，並以她了解僅得張智霖、吳卓羲、高海寧及張曦雯四人清場拍攝。