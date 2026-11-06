安普賢男友視角推廣澳門旅遊 體驗近距離浪漫睇煙花動感之旅

安普賢作為健康性感的韓國男神代表，這次來到澳門實行邊遊玩邊運動，制定獨特的澳門活力動線！他在宣傳片中，大玩「男友視角」引領觀眾緊隨他的步伐在這座小城展開與別不同的深度遊！首個行程，他選擇用雙腳來探索澳門，漫步澳門南端路環區，在黑沙龍爪角海岸徑細味醉人景緻及人文風情。他還在熱門景點大三巴登上免費的「休」遊巴士，來一趟沉浸式旅遊交通體驗，深入澳門社區探趣！

韓國男星安普賢為澳門特別行政區政府旅遊局獻出第一次，首度到訪澳門，拍攝以《與安普賢一起展開動感澳門之旅》為主題的宣傳片，以男友視角來推廣澳門旅遊！

來到澳門這個創意城巿美食之都，安普賢當然不忘以充滿在地風味的美食醫肚，在龍環葡韻閒逛後，走入藏身於百年葡式建築內的餐廳享用美味的土生葡菜！適逢「第34屆澳門國際煙花比賽匯演」舉行期間，安普賢當然沒有錯過近距離觀賞的機會，這亦成為他澳門之行的重頭戲！

這個夾雜動感、滋味和浪漫元素的《與安普賢一起展開動感澳門之旅》，既為這位男神的澳門旅遊初體驗劃上圓滿句號，同時向旅客完美展示澳門充滿吸引力的城巿脈動！

事實上，第一次踏足這座小城的安普賢難掩興奮，甫抵達澳門就已經急不及待到處探索，「微服出巡」到澳門大熊貓館探望可愛的國寶之餘，又到著名地標觀光，全面啟動遊客模式！而完成澳門之行後，他便帶著美好的回憶馬不停蹄返韓繼續投入工作。