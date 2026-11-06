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娛樂
出版：2026-Nov-06 09:32
更新：2026-Nov-06 09:32

林俊其探班《三代同糖》撞正羅毓儀被周志康壁咚 Yuki：佢面有難色

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羅毓儀(Yuki)回歸《愛．回家》處境劇，在周二(3日)《愛．回家之三代同糖》一集「女僕特工隊」中，Yuki化身女僕Wasabi，更與周志康演的何文謙上演「壁咚」及攬攬等甜蜜互動，Yuki日前與男友林俊其(Kris)出席《恒動全城 全民皆乒》選拔賽，齊齊受訪，Yuki對於以全新常設角色重返《愛．回家》感興奮，大讚男友肯幫忙對劇本。

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感情躍進 多咗個女

原來Yuki與周志康拍壁咚戲時，Kris剛巧來鬧交也在場，「嗰日我返公司開會，順便探佢班，點知入到場大家都望住我！」作為男友，Kris不但沒有呷醋，更主動幫忙拍片作紀錄。不過Yuki就踢爆，「其實佢面有難色，因為係重演《女神》嘅其中一幕。」兩人經常有影皆雙，非常sweet，他們更透露感情大躍進，Yuki笑言，「我哋而家多咗個女，到時11月7日就會揭曉。」他們將亮相TVBpuls的全新寵物節目，至於是甚麼寵物，兩人大賣關子，Yuki只表示是哺乳類動物。

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睇好《女神2》陳若思配吳兆麟

首季《女神配對計劃》的5位女神組成「花生團」，現身上集的《女神配對計劃2》，大玩水上活動，其間有鏡頭影到Yuki和Kris同框放閃，Yuki解釋，「Kris好好，過嚟幫我哋做一日嘅小助手。」Kris笑言，「其實我好開心咁聽Yuki讚賞我，完全唔知鏡頭影緊我。」兩人表示勾起不時回憶，Yuki尤其睇好陳若思(Amber)和吳兆麟(Alan)，「因為佢哋同我兩個相似，同樣是幕前，彼此認識，唔係完全唔識嘅狀態下，喺節目追求Amber。」故此她特別提示Alan，除了在語言上主動表白，不妨在行動上多關心Amber，例如送小禮物，求其所好，對他們的感情更有幫助。

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