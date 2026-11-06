范少勳來港獲許恩怡慶祝33歲生日 林熙彤未有時間關心Mandy近況

台灣男星范少勳抵港，宣布其所屬的台灣青春期影視娛樂跟香港著名經理人公司Cool Style達成策略結盟，跟香港新星許恩怡Natalie、林熙彤Hazel會見本地傳媒，更準備蛋糕為11月4日牛一的范少勳補祝33歲生日。
Cool Style（Cool Style Talent Management Ltd）由寰亞傳媒集團、古天樂旗下的天下一集團攜手香港頂尖娛樂企業Style International（風尚國際）創辦人周優根（Kim Chou）共同打造。旗下藝人包括實力派女星鄧麗欣、林熙彤、金像獎入圍新星許恩怡、歌影視界女神盧慧敏（Amy）、譚旻萱（Mandy）、陳嘉寶（Anjaylia）、何嘉莉（Lillian）與劉沛蘅（Hillary）等多位知名藝人。至於青春期影視旗下集結多位實力派演員，包括金鐘影帝姚淳耀與金馬獎最佳新演員范少勳（Fandy），以及喻虹淵、芳芸、姚以緹等演技出眾的陣容。而姚淳耀與范少勳對此合作也充滿期待，盼能踏入香港及亞洲各地的創作環境，體驗多元的拍攝文化與工作模式。
唔撐湯令山紅館個唱？
范少勳對香港印象極佳，自言最愛菠蘿包，今次獲大家在港慶生，他表示：「這麼多人面前許願，我覺得這個願望一定會成真，因為大家幫我一起集氣，然後在這邊一起慶祝，很特別的慶祝。」問到對范少勳印象，Natalie與Hazel並非是被對方帥氣吸引，Natalie笑謂：「好高囉！」Hazel亦認同指望住180cm高的范少勳好辛苦。Natalie入行後已嘗試不同角色，她對接拍鬼片興趣十足，覺得應該會幾好玩，而Hazel則想扮鬼登場，范少勳亦湊熱烈說：「我想當鬼，因為我被嚇到很容易做惡夢，所以嚇別人比較不會做。」Hazel日前與緋聞男友湯令山Gareth. T拍拖睇The Weeknd演唱會，問到男方將舉行首次紅館個唱，她表示要看工作安排是否有空可以捧場，至於留了多少張飛機？她即笑笑口尷尬稱：「冇喎…」。
另外，同門師姐兼《夜王》拍檔譚旻萱（Mandy），最近因撻著網球一哥黃澤林而成為新聞人物，Hazel指跟Mandy最近甚少機會同場，大家各有各忙，未有特別去關心對方：「我哋都真係冇咩時間去傾計或者交流，同埋始終我覺得作為外來人來講，每個人每段關係都有佢哋需要學習嘅嘢，所以作為外來人我覺得都冇必要去做任何嘅評論。」