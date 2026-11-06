范少勳來港獲許恩怡慶祝33歲生日 林熙彤未有時間關心Mandy近況

台灣男星范少勳抵港，宣布其所屬的台灣青春期影視娛樂跟香港著名經理人公司Cool Style達成策略結盟，跟香港新星許恩怡Natalie、林熙彤Hazel會見本地傳媒，更準備蛋糕為11月4日牛一的范少勳補祝33歲生日。

Cool Style（Cool Style Talent Management Ltd）由寰亞傳媒集團、古天樂旗下的天下一集團攜手香港頂尖娛樂企業Style International（風尚國際）創辦人周優根（Kim Chou）共同打造。旗下藝人包括實力派女星鄧麗欣、林熙彤、金像獎入圍新星許恩怡、歌影視界女神盧慧敏（Amy）、譚旻萱（Mandy）、陳嘉寶（Anjaylia）、何嘉莉（Lillian）與劉沛蘅（Hillary）等多位知名藝人。至於青春期影視旗下集結多位實力派演員，包括金鐘影帝姚淳耀與金馬獎最佳新演員范少勳（Fandy），以及喻虹淵、芳芸、姚以緹等演技出眾的陣容。而姚淳耀與范少勳對此合作也充滿期待，盼能踏入香港及亞洲各地的創作環境，體驗多元的拍攝文化與工作模式。