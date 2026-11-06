VIVA火力全開跳唱半小時無悶場 向開騷目標進發

事後她們表示心情非常興奮，因為是她們出道以來首個長達30分鐘的演出，非常享受是次演出，自言仍有很多改進空間，並揚言以開騷為目標。

VIVA 曰前於灣仔海濱活動空間舉行的《SPOOKYHalloween》，首次迎來足足30分鐘的專屬演出 Show，全場勁歌熱舞毫無冷場。當晚她們演繹不少作品，包括新歌《Rainshine》及未曝光新作《WINGS》，隊長Carina亦唱出Solo作《讓路》以及新作《FINGERS CROSSED》。

她們在完騷後有分享各自的感受，Carina說：「今次準備嘅時間唔算太長 但難得有咁嘅機會我哋好似當咗自己mini show 咁準備真係一個好好嘅經驗同學習！我覺得VIVA絕對有 potential做得比依家更加好！」

VAL C就指在舞台上付出了她他們全部努力，很開心跟VIVA能完成這場演出。Macy就比較簡單，她寫道：「I love the stage。最近很匆忙的排練生活告一段落了。雖然很累，結束了卻捨不得！」