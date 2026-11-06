王嘉爾加盟全球頂級經理人公司WME 《MAGICMAN 2 》巡唱見fans成雙成對盼自己快脫單

王嘉爾（Jackson Wang）日前宣布正式加盟全球頂級經理人公司WME（William Morris Endeavor）。該公司旗下代理眾多世界知名的演員、歌手、導演、體育與文化名人。王嘉爾在新公司引領下將會迎來工作上更多新發展，當中包括演戲這個領域。同時，他亦繼續經營TEAM WANG records音樂公司與及Roc Nation的合作夥伴關係。

另外，王嘉爾《MAGICMAN 2》世界巡迴演唱會中國站新一輪合共12個城市的演出已於10月份正式展開。北京和上海作為首兩站合共四場騷圓滿結束，每場皆全場爆滿，座無虛席，且貫徹MM2在世界各地的獨特氛圍，場內場外氣氛高漲，而Jackson父母和多位圈中好友都前來觀賞。眼看觀眾投入看騷、熱情應援，Jackson相當享受，更直言見到成雙成對的粉絲們來捧場，令他自己都恨不得快點脫單，又笑言大家要把男朋友、女朋友和身邊的另一半「疼到死」才是極致。踏入11月，Jackson將於南京、杭州和重慶三站開騷，而《MAGICMAN 2》世界巡迴演唱會將會持續唱到2027年2月。