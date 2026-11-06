玫瑰戰爭｜吳沚默親情價賣版權 娛樂圈陰暗面自身經歷過

無綫台劇慶《玫瑰戰爭》將於下周播出，劇本改篇自吳沚默的小說《維多利亞的派對》，總監製鍾澍佳看過小說之後，特意向她購份版權拍成電視劇，仲請來陳豪、馬國明、陳展鵬、楊茜堯、林夏薇、姚子羚、傅嘉莉出演。她坦言心情很緊張又興奮，她說：「非常緊張，我有個比喻，就係生小朋友，養到10歲，等佢出國， 10年之後留學返嚟，唔知佢咩樣呀依家。」
鍾澍佳改編前曾問意見
她透露以親情價賣出版權，自己能參與其中已經很開心。問到監製鍾澍佳有沒有把她的小說改到完全不同，她表示鍾澍佳很尊重她，改編前有問過她最想保留和表達甚麼，「佢講講吓個設定同情節點樣改，但內涵冇變過，就係對作者最大嘅尊重。」對於其他選角，吳沚默指全由公司和監製決定，而自己看過劇本之後，也大為喜歡。
娛樂圈好黑暗
由於故事是談及娛樂圈的黑暗面，問到是否以自己在娛樂圈的所見所聞寫出來，她說：「哈哈哈哈哈哈！首先每個行業都有黑暗一面，好多行業都有，其實係人性。有啲人想通過捷徑攞啲唔屬於佢嘅嘢，呢個每個行業都有。原著小說係有兩個時空，有一個時空係90年代嘅香港，嗰時又確實娛樂圈有錢，錢多嘅地方自然有黑暗面，確實有嗰個年代嘅特色。而家改編咗之後，變成比較現代少少嘅時空，要因應依家真實嘅情況做一啲改編同埋加劇呢個衝突，同埋嗰種戲劇性，所以有一啲唔同。」
故事或會聯想某些人
至於故事入面有幾多是現實發生，她不停表示「娛樂圈好黑暗」，並稱不便透露有哪些情節是真實發生，只著大家觀看時聯想。她表示有某些情節可能會聯想到一些藝人：「我寫嘅時候都有加入自己喺娛樂圈嘅感悟，當然唔係話黑暗嘢，作為女演員會點樣諗呢？幾想得到呢個角色你會付出啲乜嘢呢，其實都會參考自己心態， to be honest。」
選角一早內定
現時吳沚默有到內地拍短劇，其中《姐姐的反殺時刻》，於抖音更有破億流量。早前她拍片大談在橫店遇到的潛規則，表示收到通知，一個志在必得嘅角色已經內定好演員，人選並不是她自己，以及發現劇組其實早有「內定」好人選，安排試戲只係走個流程。她強調在TVB沒有類似事件發生，但出面就周不時發生。她直認有時為此而感到不開心，但不開心是沒用，寧願抓緊時間去試下一個角色面試機會。
四圍叩門安全行先
問到要四圍叩門會否很辛酸，吳沚默指TVB在橫店有經理人，所以無需擔心自己安全。她謂：「既然我決定呢段時間喺呢度發展，我唔係過嚟度假，唔係日日瞓醒飲咖啡、嘆，我一定爭取更多機會，尤其依家長劇少，連短劇依家都少，你唔去爭取，邊個會俾你呢？我覺得我做得冇錯，同埋我都鼓勵演員去主動啲。」