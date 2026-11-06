鬼到盡頭｜尾場台上突傳出多把聲 嚇親潘紹聰麥沛東

鬼王潘紹聰的王牌節目「恐怖在線」，今年推出哈囉喂劇場《鬼到盡頭》，演出以來深受觀眾、fans及娛樂圈朋友歡迎。場場爆滿，連日來有不少圈中人來捧場，先後包括Anson Kong@MIRROR（江𤒹生）、導演邱禮濤、方力申、蒙嘉慧、鄧智堅、霞姐@香城映画（張錦霞）、妹頭（盧頌恩），以及曾參與哈囉喂劇場的Alton@MIRROR（王智德）、Candy@COLLAR（王家晴）、Dee@ERROR（何啟華）、童童@小薯茄（蔡曉童）、嘉盈@FHP（王嘉盈）等。即將迎來終極尾場（8日），劇組宣佈尾場將加演一幕「黎惜貴紀念中學」最後畢業禮，屆時由Edmond（潘紹聰）帶領下全體唱校歌。

日前一班演員在台上演出期間，發生疑似靈異事件，潘紹聰（Edmond）也被嚇親，他說︰「當時演緊一場上堂戲，突然多咗把聲，我當時覺得好奇怪，大家互相對望，有少少方寸大亂，觀眾會以為係效果。」麥沛東也在台上被嚇親，他說︰「剛好我講完我嘅台詞，就有呢段聲出現，當刻個個都嚇親，我真係驚㗎！」事後Edmond了解過，原來段聲音是幕後工作人員的錄音，用於試咪，卻無端端播了出來，估計是技術上問題。

到昨晚（5日）第八場，已進入倒數階段，一眾演員開始有點不捨。每場演出情緒大起大落的郭羡妮，她坦言感受最深，她說︰「初初來到呢個場排台、燈、聲時都好驚，尤其是怕自己唔記得台詞，來到第八場已經好暢順，自己場場都要喊，有一場我自己喊到撕心裂肺，感受好深。」至於談善言好enjoy每一場演出，她說︰「見到觀眾反應好好，驚嚇部分每場觀眾都有唔同嘅反應，見到大家努力係冇白費。」

至於ANSONBEAN同樣感到不捨，他說︰「今次係自己第一次演舞台劇，我好鍾意呢個角色，雖然之前排練得好辛苦，又有壓力，但我覺得自己好似學生咁，大家都係我嘅前輩，令我學到好多嘢。尤其多謝Day@COLLAR，唔係得自己一個，我哋一齊進步，今次嘅經歷，真係畢生難忘。餘下嘅五場，我會好珍惜每個機會。」Day@COLLAR表示頭場時，真的好緊張，第一次演舞台劇又是大場，幸好有前輩引領住大家。