女神配對計劃2｜俞可程曾同時吸引15 名男生追求 Amber 驚爆「愛的怪癖」

由「金牌媒人」林盛斌（Bob）主持的TVB 戀愛真人騷《女神配對計劃2》，逢周日晚八點半翡翠台播映。本周日（8 日）播出的第十集《女神2》，12 位求愛勇者吳兆麟（Alan）、吳旭東（東東）、俞鋆瑞（Ice）、譚梓樂（Hepta）、李爾晨（Kyle）、林子朗、伍頌曦（Preston）、侯建民（Zico）、林福明、吳俊峰（Mark）、方智弘（Oscar）及關經翰（Oswald），將與七位女神何沛珈（Roxanne）、陳若思（Amber）、郭珮文（Juliana）、阮嘉敏（Mandy）、俞可程（Kanis）、梁超怡（Chiuyi）及陳星妤（Yvette）繼續於主題公園大玩水上遊戲。

花生團是首季五位女神葉蒨文（Sophie）、關嘉敏（Carman）、梁敏巧（Maggie）、李芷晴（Stephanie）及羅毓儀（Yuki）。今集論到12 位「求愛勇者」全力落水比併，表現好的勇者有機會與心儀女神單獨過夜！今集重頭遊戲是「女神水上常識問答比賽」，比賽分為兩個部分進行，第一部份求愛勇者需為自己組別女神爭取分數，第二部分求愛勇者可突破組別框框為心儀女神爭取分數。搶答形式是，12 位求愛勇者需鬥快游往製作組準備的「圓圈」或「交叉」浮台（題目為是非題），並根據主持阿Bob 宣布的人數上限，各出奇謀「站穩陣腳」留在浮台答問題。遊戲有趣的地方是，除了可看到「求愛勇者」大混戰的搞笑場面，還可知道7 位女神至少一個小秘密。

製作組今日率先公開了其中三條題目，第一條Amber 對男友有個怪癖，就是到底她喜歡「幫男友剪腳甲」還是愛「聞男友汗味」；第二條是Juliana 曾是「P 圖女王」，在A/B 兩張照片中，到底哪一張才是阿Ju 真身？值得留意的是，當Amber 公開答案後，阿Bob 忍不住驚嘆：「點解咁癡線嘅？！」其中一名求愛勇者更高呼：「我就係知你咁奇怪！」第三條題目，是要求愛勇者競猜同組別女神，曾否「同時被五位以上男士追求過」，當中Kanis 答案的驚爆度，連見慣風浪的「金牌媒人」阿Bob 亦大為驚嘆，Kanis 自己講完亦忍不住怕醜傻笑，事後Kanis 補充：「我嗰時係未拍過拖嘅，跟住入U 時我玩完O Camp，就有十幾個男仔同時間DM 我，約我出街，我係覺得Handle 唔到嘅。」