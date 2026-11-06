Day保存幼稚園校服仲著得落 Ivy So與Candy爭新人獎順其自然

COLLAR三位成員Ivy So蘇雅琳、Day許軼、Candy王家晴今早現身品牌活動。 (娛樂組攝)

COLLAR三位成員Ivy So蘇雅琳、Day許軼、Candy王家晴今早現身尖沙咀K11 MUSEA中庭，出席BAO BAO ISSEY MIYAKE品牌全球獨家限時店活動。三人齊齊受訪，Day開心能夠以這個三人小隊「IDC」在港出席品牌活動，問到那位最多包包，Day被公認為最多衫及手袋的成員，她直認家中連BB衫及幼稚園校服仍有保存，Day自爆仍著得落自己的幼稚園校服，她解釋媽咪當年替她的校服均買大碼，所以依然穿得落。

前日，Ivy So與Candy齊以樂壇新人身份出席叱咤記者會，兩人一同角逐叱咤生力軍獎項，她們異口同聲表示順其自然；談到記者會當日，Candy自爆單拖行紅地毯時緊張得唔識郁兼心跳加速，更擔心會仆親，要刻意提高腳行。Ivy So則對自己一個行紅地毯感覺條路變闊，無人陪條路變得更漫長；至於COLLAR對冧莊叱咤組合金獎有否信心，Day表示：「做人一定要有信心先，做乜嘢都要有信心。」三人認為若然得獎，全歸功於幕後團隊。Day正忙於演出舞台劇《鬼到盡頭》，她透露果然有靈異經歷，自第四、五場開始，每場都有怪事發生。

Candy個人單曲《連名字你都說錯》邀得George歐鎮灝擔任MV男主角，對於隊長Gao沈貞巧激讚George靚仔，建議Gao之後solo可起用對方做御用MV男主角。