謝霆鋒官仔骨骨撐老闆 楊受成全家現身主持鐘錶店開幕

謝霆鋒今日（6日）現身尖沙咀出席名錶店開幕活動，大批fans在旗艦店對面的街道持印有謝霆鋒名字的應援守候。一身西裝「官仔骨骨」的他到場時，跟在場的fans打招呼，並用口型示意因為太遠未能跟大家合照。到場的讓有「大劉」劉鑾雄與太太「甘比」陳凱韻、大生銀行主席馬清鏗、新濠國際主席兼行政總裁何猷龍及恒基兆業地產集團主席李家誠等重量級巨賈均齊聚現場祝賀。

接近傍晚6時，大會安排簡單而隆重的亮燈儀式，其後再有醒獅儀式，兩頭獅子吐出「生意興隆」及「客似雲來」，眾人笑得很開心，眾人返回店內，而楊受成與太太陸小曼連同楊政龍夫婦、楊諾思、楊玳詩及楊其龍一齊站在門外大合照。孻女楊詩詩向來為人低調，所以未有現身。