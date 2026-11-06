謝霆鋒官仔骨骨撐老闆 楊受成全家現身主持鐘錶店開幕

謝霆鋒今日（6日）現身尖沙咀出席名錶店開幕活動，大批fans在旗艦店對面的街道持印有謝霆鋒名字的應援守候。一身西裝「官仔骨骨」的他到場時，跟在場的fans打招呼，並用口型示意因為太遠未能跟大家合照。到場的讓有「大劉」劉鑾雄與太太「甘比」陳凱韻、大生銀行主席馬清鏗、新濠國際主席兼行政總裁何猷龍及恒基兆業地產集團主席李家誠等重量級巨賈均齊聚現場祝賀。
接近傍晚6時，大會安排簡單而隆重的亮燈儀式，其後再有醒獅儀式，兩頭獅子吐出「生意興隆」及「客似雲來」，眾人笑得很開心，眾人返回店內，而楊受成與太太陸小曼連同楊政龍夫婦、楊諾思、楊玳詩及楊其龍一齊站在門外大合照。孻女楊詩詩向來為人低調，所以未有現身。
自去年4月於香港啟德體育園主場館舉行《Evolution Nic Live 謝霆鋒進化演脂會》香港站赢盡口碑後，謝霆鋒便開啟了長達兩年的內地巡迴演唱會之旅。目前，巡演已走過內地17 個城市，成功舉辦超過34場演出。
被問及來年巡演動向，霆鋒透露目前大約還剩五站演出，其中兩站尚未官宣，預計行程將持續至明年，完成後巡演將暫告一段落。至於會香考慮加開香港站作為巡演尾站，他笑言：「都要睇時間決定，下年有啲工作都已經籌備當中。不過其實香港同部分内地城市好近，我知道唔少香港朋友都會特意飛去內地睡騷，而且每一站除咗當地觀眾，亦會吸引好多唔同地方嘅歌迷。」
好友容祖兒將於明年1月在啟德主場館舉行演唱會，霆鋒透露自己已收到對方的盛情邀請，他笑言雖然還沒正式回覆對方，但表示有時間的話一定會親身到場支持。他還大賣關子：「聽聞今次製作非常用心，祖兒依家狀態大勇，真係好值得大家期待！」