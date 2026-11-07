璀璨之城｜張智霖吳卓羲拉隊過大海 與近千人澳門齊齊欣賞大結局

同日晚上，澳門上葡京綜合度假村上葡京禮堂齊集超過60位《璀璨之城》演員及幕後人員，與近千名觀眾一同迎接觀看大結局，無綫翡翠台亦有安排作現場直播，節目由主持黃子恆及蔣祖曼直擊現場熾熱氣氛，眾演員盛裝現身分享拍攝的難忘回憶與感受，出席藝員包括張智霖、吳卓羲、高海寧、張曦雯、江美儀、蔡一智、陳瀅、陳煒、蔣祖曼、蔣家旻、周志康、陳曉華、鄭子誠、黃子恆、孔德賢、倪嘉雯、吳偉豪、文凱婷、邵展鵬、夏利奧、王綺琴、鄧英敏、程可為、馬海倫、戴耀明、楊家寶，連TVB助理總經理(戲劇製作)曾勵珍、製作部助理總監(戲劇)文偉鴻、製作部高級經理(戲劇)暨《璀璨之城》監製陳維冠、編審張世昌及黎倩儀亦有出席。