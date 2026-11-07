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娛樂
出版：2026-Nov-07 02:12
更新：2026-Nov-07 02:12

璀璨之城｜張智霖吳卓羲拉隊過大海 與近千人澳門齊齊欣賞大結局

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《璀璨之城》主角吳卓羲、高海寧、張曦雯答謝廣大市民的熱烈支持，與現場近千名觀眾一同觀看大結局。 (娛樂組攝)

無綫59周年台慶劇《璀璨之城》周五（6日）晚迎來大結局，為隆重其事，監製陳維冠率領一眾台前幕後齊集澳門上葡京綜合度假村，與現場近千名觀眾一同觀看大結局，答謝廣大市民的熱烈支持，場面盛大。

大會下午更特別舉行大型開篷巴士巡遊活動，安排多位演員乘坐《璀璨之城》開篷巴士巡遊澳門多個劇集取景地點及澳門著名地標，途經內港碼頭、金碧坊、新馬路、議事亭前地、雅文湖畔、澳門旅遊塔、氹仔牌坊等，並於澳門新葡京酒店及澳門凱旋門與觀眾近距離互動，派送《璀璨之城》精美紀念月曆，吸引大批市民及粉絲圍觀支持，場面熱鬧。

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同日晚上，澳門上葡京綜合度假村上葡京禮堂齊集超過60位《璀璨之城》演員及幕後人員，與近千名觀眾一同迎接觀看大結局，無綫翡翠台亦有安排作現場直播，節目由主持黃子恆及蔣祖曼直擊現場熾熱氣氛，眾演員盛裝現身分享拍攝的難忘回憶與感受，出席藝員包括張智霖、吳卓羲、高海寧、張曦雯、江美儀、蔡一智、陳瀅、陳煒、蔣祖曼、蔣家旻、周志康、陳曉華、鄭子誠、黃子恆、孔德賢、倪嘉雯、吳偉豪、文凱婷、邵展鵬、夏利奧、王綺琴、鄧英敏、程可為、馬海倫、戴耀明、楊家寶，連TVB助理總經理(戲劇製作)曾勵珍、製作部助理總監(戲劇)文偉鴻、製作部高級經理(戲劇)暨《璀璨之城》監製陳維冠、編審張世昌及黎倩儀亦有出席。

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