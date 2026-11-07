璀璨之城｜張曦雯半裸戲遭刪減不覺可惜 吳卓羲戲假情真直認已見女方外婆

TVB台慶劇《璀璨之城》昨晚（6日）播出大結局，張智霖、吳卓羲、高海寧、張曦雯、江美儀、蔡一智、陳瀅、陳煒、蔣祖曼、蔣家旻、周志康、陳曉華、鄭子誠、黃子恆、孔德賢、倪嘉雯、吳偉豪等演員齊集澳門，與現場近千名觀眾一同觀看大結局，場面盛大。
兩位男主角吳卓羲（Ron）、張智霖甫出現即引來場內大批粉絲尖叫歡迎，Ron在活動開始前，更親民地走近場外守候的fans大派簽名，獲支持者大讚有型。吳卓羲與劇中老婆張曦雯（Kelly）一同受訪，對於兩人緋聞來得似層層，訪問期間表現合拍，連眼神到互動也甜蜜爆燈。
張曦雯為《璀璨之城》上演的半裸戲播出前一直屬坊焦點，她本人承認該場面確實有被刪減，但不清楚刪了多少，旁邊的Ron則答：「十秒八秒左右，幾秒囉。」張曦雯認為做演員比較緊張情緒表達，她說：「我諗做演員，一場戲只會care情緒表唔表達到嗰場戲要講嘅嘢。如果你問我，露少咗，咁我就唔覺得可惜。」Kelly亦否認剝衫換獎的傳聞，坦言完全沒有想過要靠裸露戲作為爭奪視后的籌碼，每次收到劇本都是儘量去做好角色。緋聞男友吳卓羲卻有以下見解：「喺演員角度，拍咗梗係想去播啦，睇到佢落足心機點樣去拍、點樣去走、點樣去演，最後嘅表情做得好好，大家都好鍾意呀！」Ron在受訪過程中處處維護Kelly，更稱對方為「劇中老婆」，問到有可擔心未能抽離，此時兩人立即互望，並尷尬地帶記者遊花園。至於張曦雯早前自爆婆婆亦喜歡睇Ron的電視劇，她指婆婆是TVB粉絲，當問到是否見過真人時，二人再一次合拍互望，Kelly笑而不語，Ron隨即代答：「有呀！滿意未吖？」再追問婆婆是否大讚Ron靚仔，Kelly甜絲絲表示：「靚仔唔使講。」
《璀璨之城》引發不少話題，吳卓羲盼原班人馬開拍續集，他在劇中有一場出浴戲，就連蔡一智、黃子恆也因劇情需要分別脫了，Ron指個個都有脫，只有張智霖不需露肉，重提自己當年在《大唐雙龍傳》中有露股演出，故今次在《璀璨之城》中上演沖涼一幕可謂沒有包袱。