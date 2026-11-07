璀璨之城｜張曦雯半裸戲遭刪減不覺可惜 吳卓羲戲假情真直認已見女方外婆

張曦雯為《璀璨之城》上演的半裸戲播出前一直屬坊焦點，她本人承認該場面確實有被刪減，但不清楚刪了多少，旁邊的Ron則答：「十秒八秒左右，幾秒囉。」張曦雯認為做演員比較緊張情緒表達，她說：「我諗做演員，一場戲只會care情緒表唔表達到嗰場戲要講嘅嘢。如果你問我，露少咗，咁我就唔覺得可惜。」Kelly亦否認剝衫換獎的傳聞，坦言完全沒有想過要靠裸露戲作為爭奪視后的籌碼，每次收到劇本都是儘量去做好角色。緋聞男友吳卓羲卻有以下見解：「喺演員角度，拍咗梗係想去播啦，睇到佢落足心機點樣去拍、點樣去走、點樣去演，最後嘅表情做得好好，大家都好鍾意呀！」Ron在受訪過程中處處維護Kelly，更稱對方為「劇中老婆」，問到有可擔心未能抽離，此時兩人立即互望，並尷尬地帶記者遊花園。至於張曦雯早前自爆婆婆亦喜歡睇Ron的電視劇，她指婆婆是TVB粉絲，當問到是否見過真人時，二人再一次合拍互望，Kelly笑而不語，Ron隨即代答：「有呀！滿意未吖？」再追問婆婆是否大讚Ron靚仔，Kelly甜絲絲表示：「靚仔唔使講。」