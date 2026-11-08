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娛樂
出版：2026-Nov-08 10:47
更新：2026-Nov-08 10:47

Toyz獄中預言股票下跌　篠崎泫當耳邊風獲利回吐

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Toyz和篠崎泫同框。（圖／翻攝自IG）

Toyz和篠崎泫同框。（圖／翻攝自IG）

台股在11月6日重挫逾1873點，40000點大關失守。早前因販毒入獄的Toyz（劉偉健）在獄中預言股市下跌，其敏銳的市場嗅覺卻被妻子篠崎泫當作耳邊風，令二人的股票獲利回吐由賺變蝕。

Toyz於2024年5月入監服刑，11月3日獲假釋後遭強制驅逐出境返回香港。篠崎泫在11月6日直播時首度與Toyz在鏡頭前同框，兩人談起投資時意外揭露了獄中預言故事。根據篠崎泫回憶，Toyz即使身在獄中，仍持續關注股市動態，不時向她推薦買入或賣出的股票。

篠崎泫表示，Toyz過去曾建議她買英特爾（Intel）、聯電及台積電等股票。在出獄前最後一次見面時，Toyz特別叮嚀她：「股票可以賣一賣了，接下來要開始跌了。」然而篠崎泫當時並未將Toyz的話放在心上，她坦言心想：「他人在裡面是懂個甚麼東西？」認為股市行情看起來不錯，決定按兵不動。

直播中分享獄中預言

台股大幅下跌後，篠崎泫查看投資戶口才發現，原本獲利的股票全數蝕錢。她在直播中崩潰直呼：「我從來沒有看過我的股票是綠的，現在是綠的，我好難過！」Toyz聽聞此事立刻追問：「我叫你賣，你沒有賣嗎？」篠崎泫則無奈回應：「你叫我買的我都有買，你叫我賣我沒賣……。」

Toyz與篠崎泫在直播中同框（影片截圖） Toyz與篠崎泫在直播中同框（影片截圖） 786828520 2265495060894883 3122343544732304140 n 835098941 1085189644134662 274590765120109865 n 螢幕擷取畫面 2026 11 03 170913 篠崎泫帖文宣傳雙11，未有正面回應Toyz劉偉健出獄傳聞 篠崎泫帖文宣傳雙11，未有正面回應Toyz劉偉健出獄傳聞 篠崎泫帖文宣傳雙11，未有正面回應Toyz劉偉健出獄傳聞 篠崎泫帖文宣傳雙11，未有正面回應Toyz劉偉健出獄傳聞 Toyz驚傳已出獄遣返香港　愛妻篠崎泫突發文曝現況 才否認和Toyz獄中結婚！篠崎泫爆入住「水餃二代」私宅　氣炸回應了 女星篠崎泫遭週刊爆料，指她過年期間赴日旅遊時，入住美食品牌二代吳書成在日本的私人住宅。（圖／翻攝IG hsyan0625） 篠崎泫遭爆獄中嫁Toyz。（圖／翻攝IG hsyan0625） 篠崎泫遭爆獄中嫁Toyz！腹部隆起屢遭傳懷孕　無奈回應了 6d3b4327 cd64 4285 b852 da9d9f983f9e 篠崎泫 篠崎泫 篠崎泫 32歲台灣藝人篠崎泫是Toyz女友。 31歲的篠崎泫是台日混血藝人 Toyz劉偉健坦言擔心篠崎泫。

靠直覺推測跌市 不懂技術

對於自己的預測準確，Toyz坦言當時靠直覺做決定，並自嘲人在獄中根本無法看陰陽燭（又名K線圖、蠟燭線），也不懂技術分析。當篠崎泫質疑既然不懂技術，為甚麼每次預測都能猜中時，Toyz則笑回：「我都是靠直覺在買的啦，賭博囉！」他續說：「她這個就是錢不當錢的人啊，投資對她來說就是按一按。」篠崎泫聽完無法反駁，流露出佩服Toyz的眼神。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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