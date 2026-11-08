Toyz獄中預言股票下跌　篠崎泫當耳邊風獲利回吐

台股在11月6日重挫逾1873點，40000點大關失守。早前因販毒入獄的Toyz（劉偉健）在獄中預言股市下跌，其敏銳的市場嗅覺卻被妻子篠崎泫當作耳邊風，令二人的股票獲利回吐由賺變蝕。
Toyz於2024年5月入監服刑，11月3日獲假釋後遭強制驅逐出境返回香港。篠崎泫在11月6日直播時首度與Toyz在鏡頭前同框，兩人談起投資時意外揭露了獄中預言故事。根據篠崎泫回憶，Toyz即使身在獄中，仍持續關注股市動態，不時向她推薦買入或賣出的股票。
篠崎泫表示，Toyz過去曾建議她買英特爾（Intel）、聯電及台積電等股票。在出獄前最後一次見面時，Toyz特別叮嚀她：「股票可以賣一賣了，接下來要開始跌了。」然而篠崎泫當時並未將Toyz的話放在心上，她坦言心想：「他人在裡面是懂個甚麼東西？」認為股市行情看起來不錯，決定按兵不動。
直播中分享獄中預言
台股大幅下跌後，篠崎泫查看投資戶口才發現，原本獲利的股票全數蝕錢。她在直播中崩潰直呼：「我從來沒有看過我的股票是綠的，現在是綠的，我好難過！」Toyz聽聞此事立刻追問：「我叫你賣，你沒有賣嗎？」篠崎泫則無奈回應：「你叫我買的我都有買，你叫我賣我沒賣……。」
靠直覺推測跌市 不懂技術
對於自己的預測準確，Toyz坦言當時靠直覺做決定，並自嘲人在獄中根本無法看陰陽燭（又名K線圖、蠟燭線），也不懂技術分析。當篠崎泫質疑既然不懂技術，為甚麼每次預測都能猜中時，Toyz則笑回：「我都是靠直覺在買的啦，賭博囉！」他續說：「她這個就是錢不當錢的人啊，投資對她來說就是按一按。」篠崎泫聽完無法反駁，流露出佩服Toyz的眼神。
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