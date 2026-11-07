蓋世寶譚玉瑛Re-U談「不和」 情路坎坷頓悟竟想「畀人包」

曾主持《閃電傳真機》、《至Net小人類》及《放學ICU》三代兒童節目的元老級主持蓋世寶（LuLu）現身新城知訊台節目《放飯ICU》任嘉賓，與主持譚玉瑛、何基佑及林柏希對談。她更笑言在《放學ICU》的日子比譚玉瑛更長。兩人多年來屢傳不和，卻在節目內Re-U聚舊，譚玉瑛直呼：「係咪人人都傳同我不和？」LuLu憶述昔日常被對方罵「知唔知個『蠢』字同『醜』字點寫？」，甚至曾惡作劇嚇譚玉瑛，結果那次真的被罵。何基佑笑稱感同身受，有時被譚玉瑛罵完後「筋骨鬆晒」。

蓋世寶坦言原本沒打算入娛圈，讀藝訓班後獲公司安排主持兒童節目，由零開始。「係佢哋睇中咗我，根本就冇得揀！」幸好有師姐（譚玉瑛）帶領，她其後漸漸愛上兒童節目工作。她大讚譚玉瑛姐姐「Anytime可以lead住大家」，現任拍檔林柏希更形容姐姐是「精神領袖」。譚玉瑛雖然人人也鬧，但多是玩住鬧；蓋世寶自言被罵足18年，但有次躲在TVB廠門後嚇倒譚玉瑛，才真正令姐姐動怒遭狠罵一頓。 蓋世寶當年自費製作《放學ICU》T恤臨別送給拍檔，並在廠內合照留念。如今她把T恤上的「學」字改成「飯」字，重現集體回憶。剛完成寵物美容課程的她坦言，藝人轉行並不容易；被問到未來想做的事，她笑謂：「想畀人包！最好唔使做啦！」

蓋世寶曾希望30歲前結婚生子，惟每段戀情結束後都有所領悟。談到與舊愛鄧健泓仍能做朋友，她指其他前度「有啲唔得」。譚玉瑛形容她性格剛烈，喝酒後會失控大哭，令身邊人不知如何應對；她自嘲：「我成世人淨係識笑同喊。」她現時以健康為人生目標，更坦言擔心抑鬱：「冇人知道聽日發生咩事，所以人生唔使太多計劃㗎。」