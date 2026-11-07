容祖兒憶18歲舊機場最後一夜首次起飛 28年後重返啟德再續奇妙緣份

容祖兒將於2027年1月18、22及23日首度登陸啟德主場館，舉行相隔逾7年的香港大型個唱《AURA 容祖兒演唱會》。祖兒與啟德原來有一段跨越28年的奇妙緣份，在她18歲那年人生第一次坐飛機，從啟德機場出發，踏上人生新旅程；28年後，她重返同一片土地，站上更大的舞台，迎接音樂事業另一個重要時刻！ 近日祖兒談起啟德，突然憶起一段難忘往事。原來她人生第一次坐飛機，竟然遇上舊啟德機場最後一夜！祖兒憶述：「我好記得第一次坐飛機去倫敦，再去巴黎做嘢，架飛機升上天之後，望落去下面啲燈開始慢慢熄燈，跟住機上啲人就喺度叫囂！個時我好驚好緊張，唔知發生咩事，以為咩事，點解要尖叫？」同機的人告訴她，原來當晚正是啟德機場最後一晚運作，大家是歡呼最後航班啟航，她坐上了啟德起飛的最後一班飛機。「我記得完成工作回港，我架飛機已經降落在全新啟用的赤鱲角機場。」這趟旅程，成為祖兒人生的重要轉捩點。她感觸地說：「18歲第一次坐飛機，係我人生一個好大嘅轉變。兜兜轉轉經過咗二十幾年，入行從啟德出發，飛向世界；28年後重返啟德，啟德再與我一起實現另一個更大的夢想！諗起都覺得好奇妙同感動。」

雖然早已身經百戰，但首次挑戰啟德主場館，祖兒坦言仍然相當緊張。在決定開啟德，祖兒坦言期間曾多次到啟德欣賞其他歌手演出，每次入場，都被場館的規模和氣勢深深震撼。她說：「每次行入去都好感動，我會好傻咁諗，究竟我做咗啲乜好事呢？係咪扶咗一萬個婆婆過馬路，哈哈....先有呢個機會畀我發揮，再畀我一個機會達成夢想？」 由構思到真正宣布開騷，祖兒坦言心情比想像中更緊張：「講就講咗好耐，但到真係要宣布、真係要做，原來係會好緊張！」她已經與團隊密鑼緊鼓籌備，召集各部門開會，從演出流程、服裝、影像、舞台機關、燈光、音響到舞蹈，逐一敲定細節，務求將這個重要的演唱會做到最好。

舞台大師Es Devlin打造震撼舞台 今次《AURA》祖兒決定再邀請國際著名舞台設計師Es Devlin合作！兩人曾於2019年紅館演唱會《PRETTY CRAZY》攜手打造令人難忘的舞台，今次轉戰啟德主場館，勢必延續當年的震撼，為歌迷帶來更具規模的視聽體驗。她透露，團隊曾就三面台、四面台等不同設計反覆研究，經過長時間討論，舞台設計現已大致定案。由舞台變化、燈光效果，以至不同方位觀眾的觀賞體驗，祖兒都希望兼顧，讓歌迷無論坐在哪個位置，都能感受到演唱會的震撼。

至於門票即將開售，歌迷最關心的問題，當然是究竟搶哪個位置最好？祖兒即時發揮搞笑本色：「睇大家鍾唔鍾意睇鼻孔囉！鍾意就坐近啲！」笑完隨即認真補充：「其實每個位置都有唔同嘅震撼，我哋都希望無論大家買邊個位置，都可以照顧到。」除了舞台視覺，祖兒今次最重視的，反而是歌迷能否在大場館內好好享受她的歌聲。她強調：「因為場地真係好大，要照顧到每個座位、每個方位嘅觀眾，音響係好重要嘅事。就算我哋台上乜嘢都冇，都一定要做好音響呢部份！」早前她更親身到啟德欣賞The Weeknd演唱會，對現場音響效果留下深刻印象，大讚：「原來係可以做到㗎，音響可以做到咁好！」令她對今次演出更添信心。由當年第一次乘飛機，在啟德展開人生新旅程，到28年後重返啟德主場館，祖兒走過的不只是歲月，更是一段由18歲少女成長為樂壇天后的音樂旅程。

AURA 容祖兒演唱會 日期： 2027年1月18, 22, 23日 時間： 19:30 地點： 啟德主場館 票價： HKD $1680 / $1280 / $980 / $680 【優先訂票】 11月9日12:00 - 中銀銀聯信用卡 11月10日12:00 - 港澳銀聯信用卡及內地銀聯信用卡借記卡 【率先發售】 11月12日12:00 - Trip.com Group 【公開發售】 11月13日12:00 - 快達票HK Ticketing、大麥