騙中傳奇｜宣萱爆劇本邊拍邊寫 孖張家輝錢嘉樂苑仔投訴監製

由宣萱、張家輝、錢嘉樂及苑瓊丹主演的《騙中傳奇》近日深夜重播，宣萱出席活動時透露晚晚有追看，因為該劇甚少重播，更爆出當年的劇本是邊拍邊寫，由於他們四人的故事線經常一齊，最後大家都透支，四人組團向監製表示要把故事線分開拍，要有時間休息。

向監製投訴要分開拍 早前張家輝接受訪問時提到劇中很多對白都是臨時爆肚出來，大家當時一人一句很有火花，拍攝很多回憶。宣萱說：「呢個我唔記得，好多嘢都係亂嚟！《騙中傳奇》係其中一套拍得最辛苦嗰套，辛苦到要四個（宣萱、張家輝、錢嘉樂、苑瓊丹）組團搵監製傾偈。」她指劇集多數分開兩條故事線，所以一組開工時另一組可以休息，但《騙中傳奇》就將他們四位寫埋一齊，「每晚瞓得兩、三個鐘，最後我哋同監製講我哋頂唔住，要分開寫。」

四個拍到變喪屍 宣萱續指當年4人「有少少威脅」監製，她說：「始終都係一個人，頂唔順就『冧』（告病假），同你捱三日都要俾我瞓返半日嘛？所以佢哋好快就分番開兩條線寫。」宣萱坦言過去「有事」都只有她出聲，但今次是一齊出聲，「我慣咗有咩就要講，唔講佢哋唔知會繼續做，嗰陣我哋4個都唔OK，喪屍咁！記得要去東龍島拍外景，30幾度著古裝，幾層衫，塊反光板打埋嚟，四個都睜唔開對眼，瞇晒眼去演。」她表示最緊要訴求合理，合理可以說出來，並指監製聽完都明白，好快就有改動。

談到當年宣萱投訴公司工作傾向歌手，她承認當年是勇猛一點，現在學會用懷柔一些方法去表達。她坦言以前會為別人發聲，現在學精了，如涉及自己才會發聲。