劉丹回應劉愷威新戀情 意外爆小糯米英國升學知爸爸有女友

劉丹與馬海倫（Helen姐）今早出席賽馬會「a家」科技生活節，丹爺太太李馥瑩陪同丹爺到場。丹爺在活動上提到自己因為拍完《愛‧回家之開心速遞》之後，終於有時間去做膝關節手術及接觸外骨骼助行裝置。他表示手術非常成功，其他人需要將個月才能落地行，但自己只需要幾日便可。他表示劇集一停便去安排做手術，自己也沒想過康復的這麼快，但現在不敢做劇烈運動。他又指當時拍《愛‧回家之開心速遞》如果要應付動作或跑步場口，自己只能拍起步一刻，之後轉由替身頂上，「依家無問題！公司再開番劇俾我做都無問題！哈哈哈！」在旁的Helen姐也借丹爺被傳薪酬太高開玩笑，指他現時可以一個頂十個，丹爺笑謂：「哈哈！假嘅！」

劉丹拍劇「偷食」無俾老婆知 提到兒子劉愷威早前公開認愛黎紀君，他開懷大笑說：「開心！見過佢好短時間！總之佢哋開心，我哋就開心！」問到對黎紀君的感覺如何，他說：「始終見面時間太短啦，再了解更多嘢又未到呢個階段。慢慢嚟啦！」問到劉愷威有冇帶回家一齊食飯，Helen姐說：「屋企點食飯，劉太都唔煮！佢只係烚菜嗰啲，佢屋企冇嘢食㗎！」丹爺笑謂：「我屋企唔請人食飯。」Helen姐就爆丹爺在公司「偷食」：「我哋拍《愛‧回家》嘅時候，靜靜雞咪攞嘢俾丹爺食㗎，我哋係唔俾劉太知㗎！（你依家爆出嚟！）少少，耐唔耐，一個禮拜一兩餐！」丹爺笑說：「都係為我身體好！哈哈！」

小糯米支持劉愷威拍拖 當問到劉愷威的女兒小糯米知不知道爸爸有女朋友，Helen姐不慎爆了句：「孫女喺英國，唔知喎。」丹爺隨即示意不要說，續說：「佢係外國返學讀書⋯⋯我諗佢知道嘅，佢而家都開心，佢都覺得老竇應該都有女朋友啦。我都好開心，知道佢應該係咁諗，咁我就放心。」丹爺指孫女不抗拒爸爸有女友，而兒子自己開心鍾意，作為父母便會給予最大支持與祝福。Helen姐指劉愷威是很乖的人，有甚麼事都會跟父母說，一家人都有商有量，丹爺笑謂也間中也有些小秘密。

讚《三代同糖》演員有進步 談到《愛‧回家之三代同糖》加了一些舊人救亡，Helen姐表示等公司安排。丹爺續指傳聞中的薪酬表是多餘，他與Helen姐也異口同聲表示安排換下角色也是好事。他們說：「唔通繼續我哋廿年咩，有時轉一轉下，換啲新嘅，始終我哋都拍咗咁多年，都要俾啲新人出嚟。睇住依家《三代同糖》啲演員一路都有進步。」他們認為加入舊人並不是為了救亡，始終要給大家機會，加入舊人是想令節奏好一些。對於吳若希被雪藏，他們表示不相信。