李家鼎走出家庭風波 體重回升孖細仔「父子檔」開新飲食節目

李家鼎（鼎爺）自前妻施明今年3月離世後，緊接爆出兩名兒子李泳漢與李泳豪兄弟不和糾紛，鼎爺更曾公開表示與長子李泳漢脫離父子關係，連番家庭風波令他一度明顯消瘦。不過，鼎爺未有因此停下來，反而積極重投工作，除了與細仔李泳豪合作拍片，經營網上頻道外，近日更落實新任務，並跟肥媽（Maria Cordero）、陸浩明（6號）及李泳豪合作主持全新飲食節目，亦是兩父子首度以「父子檔」身份亮相綜藝節目。從最新曝光照片所見，鼎爺體重已回升不少，面色紅潤，精神狀態明顯好轉。

開工驚喜慶生

李泳豪在社交平台分享首日拍攝的幕後花絮，透露劇組同事趁開工首日拍攝順利完成，貼心安排特別環節，提早為即將踏入80歲大壽的鼎爺慶生。相中，鼎爺頭戴牛仔帽、身穿格子襯衫配皮背心，雙手捧着生日蛋糕坐在中央，李泳豪與陸浩明在身後嘟嘴作狀送吻，李泳豪太太林妤謙（Agnes）更從旁輕捏鼎爺面頰，肥媽則在旁笑意盈盈，眾人圍繞壽星公，氣氛融洽歡樂。鼎爺全程笑容滿面，相當精靈。



李泳豪表示識這次不僅是自己首次參與綜藝節目，更是難得的父子檔初體驗，並謂：「過程充滿挑戰，亦有許多地方需要學習。」最後，他更感恩表示，「看到老豆如今身體健康、精神飽滿，說話時依然聲如洪鐘、字字鏗鏘，真的深感感恩與欣慰」。