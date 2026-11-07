璀璨之城｜蔡一智晒六隻手指惹網民誤會係AI 直認童年遭bully一度搭車唔敢揸扶手

TVB台慶劇《璀璨之城》昨晚（6日）播出大結局，在澳門舉行大型活動，招待近千名觀眾一同觀看大結局，除了主角張智霖、吳卓羲、高海寧、張曦雯外，在劇中表現搶鏡的蔡一智、蔣家旻、周志康亦有亮相，並以一家人姿態接受訪問。

蔡一智罕有參演電視劇，獲拍檔周志康大讚親切，是個很謙虛的大前輩，蔡一智亦表示今次合作非常好玩，不過被蔣家旻煮毒意粉身亡的他笑言驚驚地意粉。蔡一智在劇中把蔣家旻的臉放在鐵板上導致毀容，她表示在拍攝該場面時，阿智每拍一個take都不斷講對唔住，十分顧及拍檔感受。