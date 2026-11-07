璀璨之城｜蔡一智晒六隻手指惹網民誤會係AI 直認童年遭bully一度搭車唔敢揸扶手

TVB台慶劇《璀璨之城》昨晚（6日）播出大結局，在澳門舉行大型活動，招待近千名觀眾一同觀看大結局，除了主角張智霖、吳卓羲、高海寧、張曦雯外，在劇中表現搶鏡的蔡一智、蔣家旻、周志康亦有亮相，並以一家人姿態接受訪問。
蔡一智罕有參演電視劇，獲拍檔周志康大讚親切，是個很謙虛的大前輩，蔡一智亦表示今次合作非常好玩，不過被蔣家旻煮毒意粉身亡的他笑言驚驚地意粉。蔡一智在劇中把蔣家旻的臉放在鐵板上導致毀容，她表示在拍攝該場面時，阿智每拍一個take都不斷講對唔住，十分顧及拍檔感受。
買餸發揮作用拎多袋
有網民日前見到蔡一智在劇中驚現第六隻手指，並出po指是AI畫面，隨即掀起網民熱議。對於自己右手有六隻手指惹來網民熱烈討論，蔡一智表示：「都係得意嘅。始終佢陪住我都有一段時，可能佢哋未見過，咁就俾佢見吓啦！」蔡一智出世便多了一隻手指，童年時醫生建議長大至12歲後才接受切除手術，但到了12歲，他卻改變主意：「到我12歲嘅時候，我覺得佢都陪咗我12年，而我寫字、畫畫都係用呢隻手，佢完全對我冇影響，所以我就決定唔割喇！」自言由細到大已習慣被別人取笑，兒時捱過不愉快的日子，他記得當年讀小學時搭巴士，有一段時間不敢用右手揸住扶手，並謂：「慢慢大個咗之後覺得佢係天上俾我嘅禮物。」透露平時出街買餸便發揮其功能，因為多隻手指就可以夾多一袋。
蔡一智與蔣家旻在劇中分別有露肉演出，蔣家旻笑指比起阿智，自己的露背場面相當濕碎，她又直認睇完劇本之後又立即向老公備案，而拍攝前內心也有點緊張，幸好導演事前已跟她講解如何拍攝，認為拍出來效果幾靚。