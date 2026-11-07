馬海倫媽咪100歲身體健康 獲梅姐交棒代職足球隊會務曾志偉送鑊贈興

馬海倫與劉丹出席活動時，透露媽咪已經100歲，還可以認到人，只是餐食只能靠食軟餐。她說：「佢OK㗎！只係有少少腦退化！我唔使返工就朝早5點幾搵佢，拎副麻雀同佢玩下！」她指媽咪的麻雀腳都已經仙遊，所以會跟她玩下，有時看電視會問下她認不認到哪些演員是誰。

她透露現時仍有不少工作，當中包括有電影拍攝，近兩個月也有工作安排。她又指會跟明星足球隊去不同地方，亦積極備戰各地的馬拉松賽事。她提到當年梅艷芳（阿梅）工作過於繁忙，才親自邀請她代為會長職務，曾志偉仲送了一個鑊給她，暗示做明星足球隊會長要孭鑊。她說：「嗰陣公司好多嘢拍，好忙我都冇去，就睇定啲先，就係咁冇孭過鑊好開心。（隻鑊點處理？）唔知呀，好似公司要咗。老老實實，明星足球隊領隊好好，一班兄弟姊妹都開心！」