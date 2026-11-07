謝曉瑩生日宴婦唱夫隨 與眾同樂不忘推廣粵劇

有「才女花旦」美譽的謝曉瑩演期頻密，不忘寓工作於娛樂，藉10月31日是其誕辰，夫婿高潤鴻特地為她舉行生日宴，並慶祝靈霄劇團成立十周年紀念。兩夫婦廣邀粵劇界前輩、友好以及劇團一衆人員、戲迷等出席，期間還有遊戲、抽獎，場面熱鬧。

當晚適逢萬聖節之夜，曉瑩悉心打扮配合節日氣氛，反觀鴻哥一貫務實作風，兩夫妻相映成趣卻又甜蜜和諧，合唱一曲《遊龍戲鳳》博得全場掌聲不絕。曉瑩更邀請前輩及拍檔李龍上台，並與同月生日的他一齊切蛋糕，李龍大讃曉瑩努力不懈，十年來進步非凡，成績有目共睹。曉瑩亦邀請另一新拍檔譚詠倫在台上合唱助慶。

慶祝生日的同時，曉瑩把握機會公布第三屆《吾乃XOL》，靈宵藝傳將首度與TVB 《Hands Up》 合作，進一步推廣粵劇。她表示此項活動非常榮幸得到帝鋒集團主席李文偉先生給予支持及贊助部分費用。當晚李先生更多番送出現金作抽獎禮物呢！