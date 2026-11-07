張智霖演《璀璨之城》嚇驚老婆袁詠儀 高Ling撐張曦雯被刪減裸戲發揮內心戲考演技

盛會上，高Ling與Chilam孖住受訪，對於張曦雯在劇中備受注目的半裸露背戲疑遭大幅度刪減，二人均認為該場重頭戲出來效果極佳，Chilam也是之後才得知剪接上的安排，TVB以尊重觀眾意願才作出適量調整，他指最終播出的版本十分順暢：「雖然係剪走咗啲，但我又覺得幾順暢。即係如果你唔知我哋一條過嘅拍攝方法嘅話，我諗完全係冇問題嘅。我知道公司都回應過，話尊重觀眾嘅意願，我覺得觀眾嘅意願好緊要。」高Ling亦代張曦雯平反，提醒觀眾應將焦點放回演員的演技及情緒傳遞上：「其實個重點係喺Kelly受委屈個表情、個情緒，重要過個背脊，大家個重點可以唔好只係focus喺背脊度。」據Chilam得知，這場戲只刪減了少於十秒，高海寧補充：「有冇咁多？十秒都冇。因為嗰場戲嘅重點，首先係佢計謀我去屈吳卓羲、屈佢強姦，之後畀Kelly知道，跟住Kelly好傷心，咁囉。所以其實嗰場戲完整嘅故事係冇cut到，只係畫面上面減少咗兩秒咁囉！」