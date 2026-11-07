康子妮剖白與林曉峰離婚後相處點滴 向兒子解釋：關係永無止境

自爆當年閃婚節奏緊湊

康子妮在節目中表示，離婚後與林曉峰仍以兩名兒子林寶與林熙為共同重心，她表示：「其實我哋係經營緊兩個小朋友……譬如佢哋嘅升學啦，佢哋嘅生活啦，佢哋嘅身體狀況啦！」她續指有向兒子解釋：「我同爸爸嘅關係短暫，但係佢同爸爸或者同我嘅關係永無止境，因為大家有血緣關係。」而現時每逢節日她與林曉峰仍會聯絡：「節日嗰啲我哋都會send個message俾大家。」

回顧當年，康子妮坦言年輕時太過衝動，雙方拍拖僅9個月便決定結婚，直言節奏緊湊：「我哋拍咗九個月就結婚喇。跟住結婚3日，我有咗哥哥喇。跟住哥哥出咗世第三個月，就有咗細佬喇！」此外，康子妮今年初被拍到與一名新型高大的中年男士孖住嘆茶餐廳，對於現時感情狀況，她甜笑承認身邊有一位好好朋友：「其實我有個朋友好好嘅，我哋都好好傾。我覺得我哋做朋友先囉，了解多啲先……有啲嘢要用啲時間去發展。」她更透露兩名兒子亦知悉對方存在。