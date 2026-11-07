903籃球賽｜首回合「歌星勇士」以14：6領先 隊長古天樂輕鬆去廁所 (多圖)

由叱咤903主辦的《903 AllStar籃球賽》今晚（11月7日）假亞洲國際博覽館Arena舉行，森美任隊長率領叱咤903 DJ組成的「九零三人」，大戰精神領袖古天樂領軍的「歌星勇士」，陣容方面包括MIRROR成員姜濤、Ian陳卓賢、Edan呂爵安、AK江𤒹生、Stanley邱士縉、ERROR成員193、肥仔、CY陳宗澤、sica、VIVA、ZPOT、力臻、吳林峰、吳啟洋、林奕匡、林暐竣、林愷鈴、YT周殷廷、胡子彤、陳苡臻、陳健安、梁釗峰、Aska張馳豪、張蔓姿、張蔓莎、黃妍、黃明德、黃淑蔓、雲浩影、曾傲棐、黎展峯、劉穎鏇。

球賽於晚上7點後正式展開，謝茜嘉邀請兩隊隊長射罰球，勝出一方可贏得多個一個叫暫停機會，森美表示因為古天樂，所以決定讓賽，蒙眼射罰球。古天樂接受挑戰，但自己為免射失，立即叫姜濤出來代他射波。姜濤大為茫然，在全場高呼之下射失。森美就緊接出場蒙眼射波，直接射入，古天樂也不禁跪低。

首輪落場有193、Aska、姜濤、Ian、YT，由姜濤率先入波為「歌星勇士」隊開個靚頭，繼而有193、Ian、Aska先後入波，其中Ian及193射入兩球，而Ian與Aska就射入三分波。古天樂非常得戚，笑言可以輕鬆去廁所，沒料到在他去廁所之際，「歌星勇士」換入AK、On仔、肥仔、吳林峰之後，竟被DJ隊追入兩球，最後首回合以14：6作結。