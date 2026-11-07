903籃球賽｜「歌星勇士」三分之微敗給「九零三人」

由叱咤903主辦的《903 AllStar籃球賽》今晚（11月7日）假亞洲國際博覽館Arena舉行，叱咤903 DJ組成的「九零三人」由森美擔任隊長，並找來曾有「籃球女神」的城中話題人物Mandy譚旻萱及其他外援幫拖，反觀「歌星勇士」則由首次參與的古天樂領軍，陣容方面包括MIRROR成員姜濤、Ian陳卓賢、Edan呂爵安、AK江𤒹生、Stanley邱士縉、ERROR成員193、肥仔、CY陳宗澤、sica、VIVA、ZPOT、力臻、吳林峰、吳啟洋、林奕匡、林暐竣、林愷鈴、YT周殷廷、胡子彤、陳苡臻、陳健安、梁釗峰、Aska張馳豪、張蔓姿、張蔓莎、黃妍、黃明德、黃淑蔓、雲浩影、曾傲棐、黎展峯、劉穎鏇。

女子隊比賽搞笑

「歌星勇士」隊於球賽首回合以14：6拋離對手，去到第二回合，換入陳健安、吳林峰、曾傲棐、黎展峰、胡子彤，但由DJ隊先射入一球，其後兩隊多次換人，DJ隊Ivan表現凌厲，在接連入球下追平「歌星勇士」，並換入朱薰、朱薰兒子及急急子，歌星隊隨即換來ROVER的希晉、亨仔、Phoebus出場，由希晉成功破局射入一球，及後再有Phoebus射入一球罰球為歌星隊帶來17：16。沒料到DJ隊的梁子連入兩球，令DJ隊反超前，第二回合17：19由DJ稍勝。之後分別展開《3on3表演賽》及Round X《女子隊比賽》，派出林愷鈴、黃淑蔓、Candy等，古天樂即落場為女子隊打氣，經評估完實力後向Candy說：「我睇怕成隊要靠你咁滯。」DJ女子組以阿正表現亮眼，成功入到兩球，因阿正不停拗腰，加上森美搞笑旁述，令全場笑過不停，而同隊的Mandy亦入了一球，最後歌星隊以26：29落敗給DJ隊。