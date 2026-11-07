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娛樂
出版：2026-Nov-07 23:51
更新：2026-Nov-07 23:51

903籃球賽｜「歌星勇士」三分之微敗給「九零三人」

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「歌星勇士」三分之微敗給「九零三人」。 (周令知攝)

由叱咤903主辦的《903 AllStar籃球賽》今晚（117日）假亞洲國際博覽館Arena舉行，叱咤903 DJ組成的「九零三人」由森美擔任隊長，並找來曾有「籃球女神」的城中話題人物Mandy譚旻萱及其他外援幫拖，反觀「歌星勇士」則由首次參與的古天樂領軍，陣容方面包括MIRROR成員姜濤、Ian陳卓賢、Edan呂爵安、AK江𤒹生、Stanley邱士縉、ERROR成員193、肥仔、CY陳宗澤、sicaVIVAZPOT、力臻、吳林峰、吳啟洋、林奕匡、林暐竣、林愷鈴、YT周殷廷、胡子彤、陳苡臻、陳健安、梁釗峰、Aska張馳豪、張蔓姿、張蔓莎、黃妍、黃明德、黃淑蔓、雲浩影、曾傲棐、黎展峯、劉穎鏇。

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女子隊比賽搞笑

「歌星勇士」隊於球賽首回合以146拋離對手，去到第二回合，換入陳健安、吳林峰、曾傲棐、黎展峰、胡子彤，但由DJ隊先射入一球，其後兩隊多次換人，DJIvan表現凌厲，在接連入球下追平「歌星勇士」，並換入朱薰、朱薰兒子及急急子，歌星隊隨即換來ROVER的希晉、亨仔、Phoebus出場，由希晉成功破局射入一球，及後再有Phoebus射入一球罰球為歌星隊帶來1716。沒料到DJ隊的梁子連入兩球，令DJ隊反超前，第二回合1719DJ稍勝。之後分別展開《3on3表演賽》及Round X《女子隊比賽》，派出林愷鈴、黃淑蔓、Candy等，古天樂即落場為女子隊打氣，經評估完實力後向Candy說：「我睇怕成隊要靠你咁滯。」DJ女子組以阿正表現亮眼，成功入到兩球，因阿正不停拗腰，加上森美搞笑旁述，令全場笑過不停，而同隊的Mandy亦入了一球，最後歌星隊以2629落敗給DJ隊。

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Agent L獲全場MVP

比賽第三回合，有CYZPOT成員Alvin、黃明德（Dark）、亨仔等落場，亨仔射入三分波以及Dark射入一球為歌星隊帶來3135拉近距離。及後換入Edan射入三分波，加上希晉射入罰球，成功為歌星隊在第三回合反贏DJ一分。來到最後一個回合，DJ隊越戰越勇，眼見對手不停得分，歌星隊教練叫暫停重整隊伍，期間古天樂出聲表示許勝不許敗，及後AskaStanley193不停搏罰球，最後努力一分一分追貼至4447，結果以三分之微敗給「九零三人」隊。比賽結束，大會頒發兩隊球王，DJ隊為Ivan，而歌星隊由Ian獲得；助攻王則有阮子健、MandyAska，而籃板王Agent L還獲頒全場MVP

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