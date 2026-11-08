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娛樂
出版：2026-Nov-08 12:00
更新：2026-Nov-08 12:00

903籃球賽｜劉穎鏇瀟灑射入3分波 美國籃球健將被網民封真女神

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劉穎鏇在《903籃球賽》上的表現非常耀眼，射入3分波之餘更會交波予隊員，絕不獨食。（周令知攝）

《903籃球賽》昨日（7日）圓滿結束，「歌星勇士」隊以3分之微敗給「九零三人隊」，其中女子隊對疊時，被古天樂形容為「成碌竹」的劉穎鏇表現非常耀眼，不但輕鬆射入3分波，更不時為隊友開路殺出重圍，而且在球場上絕不「獨食」，照舊傳波予麗英等隊友。事後森美在後台訪問時大嗌對方做「鏇鏇」，坦言對方打波非常瀟灑，自己對她的表現心心眼。不少網民事後不停分享她在球場上的表現影片，更指她比起有「籃球女神」之稱的譚旻萱更「女神」。

Tiffany接受訪時，被問到為何不自己solo為球隊加分，她表示籃球是很講求團隊精神，加上今次是友誼賽，所以很想大家都可以射下波，「佢哋係努力練習，希望佢哋可以表現到出嚟」。

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劉穎鏇射入3分波的時候，全場歡呼。（周令知攝）

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曾到加州比賽拎第2

劉穎鏇（Tiffany）是2016年港姐亞軍兼最上鏡小姐，美貌備受公認，樣子甜美的她還擁有1米76的高䠷誘人身材兼逆天長腿。Tiffany高中時期已參與不少女子籃球賽，亦曾代表球隊往加州比賽並獲得第二名。2021年還領軍參與《明星運動會》女子籃球決賽，當時更獲外界大讚球技比男藝員厲害。今年她以隊長身份率領「明星籃球精英隊」北上參賽，場上火力全開連環射入三分波，一人獨得25分拿下MVP

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劉穎鏇高中時期已參與不少女子籃球賽，亦曾代表球隊往加州比賽並獲得第二名。（周令知攝）

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《903籃球賽》女子組比賽特輯：

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