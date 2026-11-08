903籃球賽｜陳卓賢成歌星隊球王 Edan笑姜濤英雄主義跟Stanley內鬨

《903 AllStar籃球賽》昨晚（7日）圓滿結束，姜濤@MIRROR 先拔頭籌為「歌星勇士」射入一球；經過一番激戰，「歌星勇士」於第一節以 14 比 6 領先。第二節，「九零三人」發力反超前 19 比 17；第三節，「歌星勇士」再度反超前， 追貼至 36 比 35。 最終 「九零三人」 以 47 比 44 擊敗 「歌星勇士」， 再度蟬聯 《PURDORI呈獻 903 AllStar 籃球賽》冠軍。

陳卓賢成歌星隊球王

甲一籃球員楊博文及陳卓賢@MIRROR 分別成為 「九零三人」及「歌星勇士」得分最高之球員，獲頒「球王」（得分王）殊榮。「助攻王」分別由「九零三人」阮子健、譚旻萱及「歌星勇士」張馳豪奪得；「籃板王」及「最有價值球員」（MVP）則由「九零三人」Agent L.奪得。大會頒發兩隊球王，DJ隊為Ivan楊博文，而歌星隊由Ian陳卓賢獲得；助攻王則有阮子健、譚旻萱及張馳豪，而籃板王Agent L還獲頒全場MVP。