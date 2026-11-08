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娛樂
出版：2026-Nov-08 14:10
更新：2026-Nov-08 14:10

903籃球賽｜陳卓賢成歌星隊球王 Edan笑姜濤英雄主義跟Stanley內鬨

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（左起）邱士縉、陳卓賢、姜濤、呂爵安、江爗生。（周令知攝）

《903 AllStar籃球賽》昨晚（7日）圓滿結束，姜濤@MIRROR 先拔頭籌為「歌星勇士」射入一球；經過一番激戰，「歌星勇士」於第一節以 14 比 6 領先。第二節，「九零三人」發力反超前 19 比 17；第三節，「歌星勇士」再度反超前， 追貼至 36 比 35。 最終 「九零三人」 以 47 比 44 擊敗 「歌星勇士」， 再度蟬聯 《PURDORI呈獻 903 AllStar 籃球賽》冠軍。

陳卓賢成歌星隊球王

甲一籃球員楊博文及陳卓賢@MIRROR 分別成為 「九零三人」及「歌星勇士」得分最高之球員，獲頒「球王」（得分王）殊榮。「助攻王」分別由「九零三人」阮子健、譚旻萱及「歌星勇士」張馳豪奪得；「籃板王」及「最有價值球員」（MVP）則由「九零三人」Agent L.奪得。大會頒發兩隊球王，DJ隊為Ivan楊博文，而歌星隊由Ian陳卓賢獲得；助攻王則有阮子健、譚旻萱及張馳豪，而籃板王Agent L還獲頒全場MVP。

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姜濤被隊友笑英雄主義

Ian成為歌星隊的球王表示沒有計過自己入了多少分，他說：「表現OK囉，冇乜expectation，所以冇乜話滿唔滿意，都知道大家嚟玩吓，每個人志在落場參與吓。」他們又笑言劇本一早已寫好，所以賽果是預料之內。當大家談論姜濤在尾回合的表現，在旁的Edan指姜濤英雄主義，姜濤即反駁問是否要傳波予在觀眾席的Edan，其後一班隊友指Edan跟他一同落場，姜濤笑謂：「我已經知道，所以你哋話丫，失最後一球一定會俾人話，講到佢哋寫一定會入咁樣！」沒料Ian、AK先後表示自己一定會射入，姜濤隨即表示無話可說。

Stanley續指自己努力防守，跟Aska不停追分，繼而再笑姜濤最後一球沒有射入，姜濤隨即指Stanley射失罰球，又指Stanley諸多籍口，Edan與AK即衝出來當和事佬，場面搞笑。

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古天樂超nice

問到他們有沒有叫古天樂落場，眾人表示古天樂很照顧大家。當提到古天樂在開場時用「顏值最高」去形容姜濤並著他代射罰球，姜濤說：「講笑啦！古生喺度邊個夠膽講個顏值高過古生！」他又指當下被叫代射罰球時大感淆底，反而臨場做旁述比較輕鬆。他們指古生首次出席這個場合，所以在旁邊不停跟他講解，但未能為他贏波大感可惜。Stanley又提到古天樂在最後一回合跟大家打氣，「最尾time out，佢特登走過嚟話『望住我望住我，盡力就好啦！』佢真係好sweet！」

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