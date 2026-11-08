903籃球賽｜193爆後台古天樂笑料 ROVER希晉亨仔獲fans沙啞聲助陣

ERROR的193郭嘉駿、肥仔梁業及ROVER代表「歌星勇士隊」落場，肥仔在《全方位神射手》環節為幫張馳豪，於是將個頭塞入吹氣框內，被森美笑指肥仔在籃球場出世。不過肥仔事後未有接受訪問便離開，193指肥仔生病，他說：「佢真係病，佢呢排好異常，會飲熱飲，同埋會着衫，佢竟然着外套又攞毛巾包住條頸！（佢之後要出活動喎？）我好公道嘅，佢有廣告一定病！佢冇錢嗰啲可能會早退。」

ROVER的希晉及亨仔為球隊帶來入球，他們表示好開心。希晉更爆亨仔入球後跟隊友表示自覺有型，193笑指在廁所見到他不停看手臂，當提到森美指亨仔的手臂好犀利，亨仔開心獲森美嗌命，指見到森美的手臂也很勁，希望可以見到他參加健美比賽。談到他們上陣時，觀眾席有fans以沙啞的聲線大叫他們的名字，希晉表示聽到對方為自己吶喊，大感心痛，193笑言要找對方拍喉糖廣告。

193自覺表現不錯，他透露台下古天樂很著緊比賽，他說：「臨尾佢走埋嚟同我哋講話『望住我隻眼』，之後唔記得咗佢講咗啲乜嘢，就大家『呀』！之後起勢都返埋嚟！最離譜就係話望住佢對眼，但係佢係戴黑超，我嘗試睇透佢對眼，但真係睇唔到！」而希晉指古天樂在台下為他們打氣時著他們努力入波。