903籃球賽｜森美嗌錯Elsie做Elsa 形容阿正打波有彭丹風範

《903籃球賽》圓滿結束，最終 「九零三人」 以 47 比 44 擊敗 「歌星勇士」， 再度蟬聯 《903 AllStar 籃球賽》冠軍。森美在開場時更單挑古天樂，瞇埋眼射波，一射即入，為DJ隊開個靚頭。森美事後表示很開心，他說：「最重要唔係入唔入波嘅問題，係好多歌手嚟撐場，平時好少打籃球嘅都嚟，係好感動嘅！更加感動嘅係古天樂都喺度，我以為古天樂開完球就走，點知佢全程喺度，玩遊戲又喺度，佢仲要出埋去玩，我真係好感動！所以去到尾好肉麻我都大嗌一句，香港好在有古天樂！真係感動！」

森美在場旁述女子組賽事時，形容阿正拗腰射波，指她撻落地時三跑也震一震。森美表示見到阿正打波的姿勢令他想起彭丹。他說：「我唔知你識唔識彭丹，個拱橋射球真係不得了！唔知係咪關佢集中國舞嘅關係！」阿正表示以前曾獲得全港健體舞亞軍，12時可以打前手翻及擘一定馬。森美續說：「因為佢太犀利咁！佢跳起嗰嗰陣時，三四隻手擋住佢，佢係跳起都矮過企喺度！俾人揞住咗！但佢都入到波！」阿正表示今次打了三屆終於入到一球，坦言為了今次比賽特意加強訓練，甚至去街場練波。

阿正表示很開心，並指歌聲隊很多人都是禾稈冚珍珠，練習的時候明明不是很大力，個個落場之後變得很凶狠。阿正埋怨森美等人在她跌低的時候，只擔心地板有沒有事，但她不忘嘲笑森美叫錯Elsie做Elsa。森美解釋因為望住一堆少女在場上走來走去，會花多眼亂，「自己而家呢個年紀，啲血一衝上去個頭就會嗌錯名係好正常！我對Tiffany鏇鏇最有印象！」

談到「商台女婿」Agent L獲得籃板王及MVP，森美大讚Agent L表現很好。Elsie 指老公一個星期打了三日波，「搞到冇晒精力」，森美笑說：「我哋打波只係冇力，係唔會冇晒精力嘅！」談到阿正做旁述時呻無老公，她指Elsie跟Agent L在台下非常恩愛，而且覺得派出另一半去打波的感覺很威。