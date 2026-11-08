胡杏兒展現母愛身教 帶3子行山撿垃圾做善事

胡杏兒近期忙拍劇及宣傳，但一收工即趕回家陪伴家人。

胡杏兒以保良局愛心大使身份昨日（7日）出席假香港灣仔君悅酒店舉行的年度《保良局周年慈善晚會》。她透露其小朋友亦就讀保良局旗下學校，笑言未出世已與保良局結下不解之緣，如今出任大使更令這份緣份深化。

願望小朋友功課合格

前日剛度過生日的胡杏兒表示，今年生日並未特別鋪張慶祝，主要與家人溫馨食飯度過。早前她亦抽空與「胡說八道會」的好姊妹聚會慶祝。談及生日願望，笑言最希望身體健康、睡眠充足有精神，並打趣道：「希望小朋友功課都合格，我有時都會幫手睇功課。」