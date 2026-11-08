胡杏兒展現母愛身教 帶3子行山撿垃圾做善事

胡杏兒以保良局愛心大使身份昨日（7日）出席假香港灣仔君悅酒店舉行的年度《保良局周年慈善晚會》。她透露其小朋友亦就讀保良局旗下學校，笑言未出世已與保良局結下不解之緣，如今出任大使更令這份緣份深化。
願望小朋友功課合格
前日剛度過生日的胡杏兒表示，今年生日並未特別鋪張慶祝，主要與家人溫馨食飯度過。早前她亦抽空與「胡說八道會」的好姊妹聚會慶祝。談及生日願望，笑言最希望身體健康、睡眠充足有精神，並打趣道：「希望小朋友功課都合格，我有時都會幫手睇功課。」
適逢假期，胡杏兒昨日帶同小朋友一起行山，順道帶領他們行山撿垃圾做義工。她表示雖然有點疲累，但過程非常開心且意義非凡。身為三個兒子母親的她極為重視身教：「屋企有3個小朋友，大仔做乜，細佬就會跟住學，所以哥哥一定要做好榜樣，要培養責任感。」她亦分享兒子們平日很有心意，此前更試過用自己的零用錢買金飾送給她作母親節禮物，可見從小已被教導良好的金錢觀念。
冀觀眾對《第四幕》感驚喜
杏兒在工作上非常充實。她透露目前正在深圳拍攝一部時裝辦公室題材電視劇，剩餘最後兩日戲份便煞科。對於即將上映的電影《第四幕》，她寄予厚望，期待能為觀眾帶來驚喜。面對極為緊湊的宣傳與拍攝行程，胡杏兒坦承近期「忙到分唔到身」，但一收工便會即時趕回家陪伴家人，在事業與家庭之間取得平衡。