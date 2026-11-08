大劉一家三口撐楊受成鐘錶旗艦店開幕 霆鋒旋風返港現身

謝霆鋒旋風返港，分享對「時間管理」的心得。他預告下月會現身澳門與一眾名廚、歌手打造集美食、音樂及休閒元素於一體的跨界盛事。從下廚悟出「時間哲學」對霆鋒而言，「時間管理」在日常生活中不可或缺，他笑言這一套哲學是從下廚中學到：「當你要準備一餐飯，而上菜嘅時候每一樣餸菜都要熱嘅時候，你就要鑽研priority。」他認為，在有限時間內達至最好的成果，關鍵正是在於時間管理。

手錶體現生活品味

至於在智能手機普及的年代，霆鋒亦給出充滿品味的見解：「雖然手機可以睇時間，但手錶除咗實用，都係一個配飾。更重要嘅係一個有溫度，注重工藝嘅物品，亦都係生活品味嘅體現。」他坦言，每次佩戴手錶，都在反覆提醒自己，對做的每一件事都要抱持追求極致的態度。這份對細節與時間的執著，正是他多年來在電影、音樂與美食事業中維持頂尖水準的「匠人精神」體現。

《Evolution Nic Live謝霆鋒進化演唱會》預計會持續至明年，完成後內地巡演將暫告一段落。至於會否加開香港尾站，則需視乎時間安排。對於未來工作安排，霆鋒透露目前有好幾個不同的項目正在洽談籌備中，不過暫時還未正式落實，先跟大家保持一點神秘感。不過，他預告下月將前往澳門出席大型「搖滾美食節」：「到時會有好多星級主廚同一班音樂單位一齊演出，包括許志安、周筆暢、衛蘭、Dear Jane、太極樂隊、告五人，仲有同門師弟妹VIVA及曾傲棐等。」