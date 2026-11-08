903籃球賽｜張馳豪成助攻王 劉穎鏇大讚歌星隊女成員落力練波

《903籃球賽》圓滿結束，張馳豪（Aska）、劉穎鏇（Tiffany）表示很開心參與，現場有7千多觀眾，氣氛非常好及熱情。Aska成為助攻王，在尾回合更與隊友靠射罰球一分一分將歌星隊跟DJ隊的分數拉近。他續指今次打波在尾回合的壓力，比打學界的壓力更大，因為在場的觀眾都全神貫注留意住大家會否入球。談到其中一球罰球射失有沒有為他帶來壓力，他說：「通常我自己射兩球罰球，如果第一球唔入，我反而個心會定啲喎。我覺得我呢球係點樣炒嘅，咁下一球就可以adjust。」

Tiffany指雙方球員都非常盡力及認真，特別是在尾二兩個回合，歌星隊一度後十分，但仍能於最後兩分鐘急起直追，令她大受感動。他們表示非常欣賞甲一球員楊博文、黃靖浠，而Tiffany亦不忘提到歌星隊的女隊員很多都沒有接觸籃球，但為了今次比賽不停練習很值得表揚。

談到隊長古天樂介紹Tiffany是「一碌竹」時，她笑著表示「絕對冇問題，佢講咩都得！」身高1.76的她自言小時候不是最高的一位，所以沒有因為身高問題被改花名。提到今次古天樂作為隊長，Aska開心跟古天樂握手，並指古生不時為他們打氣，「佢講嘅說話，係令你好想聽佢講，佢有話『嗱！大家聽住！』我覺得佢俾咗好多好多Energy我哋。」Aska及Tiffany坦言未敢跟古天樂搲撈。

提到Aska在場上跟MIRROR及193的默契非常好，他坦言私底下有跟他們打波，「特別係第一節啦，我哋大家嗰個spacing各樣嘢都知道大家喺邊，嗰個默契我覺得係幾過癮嘅。」他透露之後繼續有機會與姜濤及193同隊打籃球：「等之後嘅消息再分享俾大家知。」