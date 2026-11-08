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娛樂
出版：2026-Nov-08 18:00
更新：2026-Nov-08 18:00

阿Sa華麗襲莎莎婦女銀袋日 Kenny自薦接棒任形象大使

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關智斌, 蔡卓妍 (1)

「莎莎婦女銀袋日」今天假沙田馬場舉行時尚賽馬盛事，一眾名人盛裝出席。適逢今年標誌「婦女銀袋賽」180年經典傳承，形象大使蔡卓妍（阿Sa）以精心打造的經典粉紅造型亮相，配搭華麗帽飾，成為現場焦點。她表示，能成為活動歷來唯一一位兩度獲委任為形象大使的藝人，倍感榮幸；今年更有老best Kenny同場參與，感覺像相約好友同赴一場pink party，格外開心。

知己知彼鬥pink

好友聚首亦不忘「較量」一番。阿Sa笑言，早已向身邊工作人員打探Kenny的粉紅造型，務求在穿搭上先勝一籌。為了比Kenny「更粉紅」，她特別花心思準備：「我與造型師討論了很久，特別準備了一件全粉紅長裙，配以精心挑選的頭飾與細節，希望令大家眼前一亮。」

「莎莎婦女銀袋日2026」形象大使蔡卓妍小姐、關智斌、2026香港小姐冠軍袁絲珩小姐、2026香港小姐亞軍鄧匡閔小姐、2026香港小姐季軍暨最上鏡小姐李澤欣小姐、莎莎國際控股有限公司副主席兼執行董事郭羅桂珍博士，銅紫荊星章，太平紳士、莎莎國際控股有限公司主席及行政總裁郭少明博士，銀紫荊星章，太平紳士及莎莎國際控股有限公司執行董事陳郭詩慧女士，榮譽勳章，太平紳士、莎莎國際控股有限公司執行董事郭詩雅女士、莎莎國際控股有限公司業 VIVA成員姜咏鑫, 關智斌, 蔡卓妍, 曾比特, 海兒 莎莎國際控股有限公司副主席兼執行董事郭羅桂珍博士，銅紫荊星章，太平紳士、莎莎國際控股有限公司主席及行政總裁郭少明博士，銀紫荊星章、「莎莎婦女銀袋日2026」形象大使蔡卓妍小姐、太平紳士及莎莎國際控股有限公司執行董事陳郭詩慧女士，榮譽勳章，太平紳士、莎莎國際控股有限公司執行董事郭詩雅女士

首登沙圈勁歌熱舞

Kenny在馬匹亮相圈送上一連串勁歌熱舞，先以《夢不落派對》、《去邊道》、《頭頂有角》及《LALA世界》組成的舞曲串燒揭開序幕，再以大熱歌曲《眼紅館》壓軸，迅速炒熱現場氣氛。他表示，與觀眾近距離互動，這份新鮮感讓他的馬場舞台初體驗格外難忘。他直言期待日後再度參與，更即場「自薦」，提議大會考慮邀請自己擔任形象大使。

關智斌（Kenny）於「莎莎婦女銀袋日」開幕表演 關智斌（Kenny）於「莎莎婦女銀袋日」開幕表演 (3)

城中紅星盛裝出席

「莎莎婦女銀袋日」吸引城中眾多演藝界紅星盛裝出席，包括曾志偉、何麗全、樂易玲、曾比特、海兒、VIVA成員姜咏鑫、黃淑蔓，以及應屆香港小姐冠軍袁絲珩、亞軍鄧匡閔、季軍李澤欣及友誼小姐李澄晴等。

VIVA成員姜咏鑫 曾比特 海兒

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