阿Sa華麗襲莎莎婦女銀袋日 Kenny自薦接棒任形象大使

「莎莎婦女銀袋日」今天假沙田馬場舉行時尚賽馬盛事，一眾名人盛裝出席。適逢今年標誌「婦女銀袋賽」180年經典傳承，形象大使蔡卓妍（阿Sa）以精心打造的經典粉紅造型亮相，配搭華麗帽飾，成為現場焦點。她表示，能成為活動歷來唯一一位兩度獲委任為形象大使的藝人，倍感榮幸；今年更有老best Kenny同場參與，感覺像相約好友同赴一場pink party，格外開心。

知己知彼鬥pink

好友聚首亦不忘「較量」一番。阿Sa笑言，早已向身邊工作人員打探Kenny的粉紅造型，務求在穿搭上先勝一籌。為了比Kenny「更粉紅」，她特別花心思準備：「我與造型師討論了很久，特別準備了一件全粉紅長裙，配以精心挑選的頭飾與細節，希望令大家眼前一亮。」