姜濤與古天樂咬耳仔直認有聯絡電話 肥仔病到手軟腳軟獲贈窒息的愛

MIRROR成員姜濤與ERROR正副隊長梁業(肥仔)和何啟華(Dee)，今日(8日)齊齊現身銅鑼灣出席代言活動，大批fans早已聞風霸位守候，企滿行人路，水泄不通。3人以「MI-ERROR」身份受訪，談到理財心得，問姜濤是否3人中最有錢，他亦不否認，「知唔知點解(有錢)？因為我肯落水。」肥仔就揶揄：「要落過水先知！」

肥仔直認生意失敗 姜濤笑到出框

至於投資失利經驗時，肥仔率先自認：「生意失敗，我都係最在行……」姜濤聞言即時笑到失控，甚至彈出鏡頭外，肥仔續說：「失敗嚟講，在坐暫時都未及我，經一事，蔡一智！」姜濤則笑到𨂽地，「大家要講到咁盡？投資都係學我好啲。」阿Dee答道，「即係要落水實戰……」3人又頓時又狂笑。

肥仔昨晚(7日)出戰《903 AllStar籃球賽》，在遊戲環節，將個頭塞入吹氣框內，被森美笑指在籃球場出世，元賽後他因身體不適提早離場。肥仔自言受人傳染，然後阿Dee亦望向姜濤，答案呼之欲出。肥仔笑言被吹氣框搞到窒息，自知今日仍有工作，感不適就立即回家食藥瞓覺，他憶述：「尋日後半段我要著褸，即使經理人都知我平時好少見，雖然未至於暈，但手軟腳軟，但估唔到大家將焦點放喺我個頭塞入個窿到，同埋古生攬住我當咕𠱸，不過佢第一下問：咁濕嘅？我話練波出晒汗，但佢都照攬，呢啲咪愛囉。」姜濤笑言是「窒息的愛」。