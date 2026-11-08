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娛樂
出版：2026-Nov-08 19:59
更新：2026-Nov-08 19:59

姜濤與古天樂咬耳仔直認有聯絡電話 肥仔病到手軟腳軟獲贈窒息的愛

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MIRROR成員姜濤與ERROR正副隊長梁業(肥仔)和何啟華(Dee)，今日(8日)齊齊現身銅鑼灣出席代言活動，大批fans早已聞風霸位守候，企滿行人路，水泄不通。3人以「MI-ERROR」身份受訪，談到理財心得，問姜濤是否3人中最有錢，他亦不否認，「知唔知點解(有錢)？因為我肯落水。」肥仔就揶揄：「要落過水先知！」

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肥仔直認生意失敗 姜濤笑到出框

至於投資失利經驗時，肥仔率先自認：「生意失敗，我都係最在行……」姜濤聞言即時笑到失控，甚至彈出鏡頭外，肥仔續說：「失敗嚟講，在坐暫時都未及我，經一事，蔡一智！」姜濤則笑到𨂽地，「大家要講到咁盡？投資都係學我好啲。」阿Dee答道，「即係要落水實戰……」3人又頓時又狂笑。

肥仔昨晚(7日)出戰《903 AllStar籃球賽》，在遊戲環節，將個頭塞入吹氣框內，被森美笑指在籃球場出世，元賽後他因身體不適提早離場。肥仔自言受人傳染，然後阿Dee亦望向姜濤，答案呼之欲出。肥仔笑言被吹氣框搞到窒息，自知今日仍有工作，感不適就立即回家食藥瞓覺，他憶述：「尋日後半段我要著褸，即使經理人都知我平時好少見，雖然未至於暈，但手軟腳軟，但估唔到大家將焦點放喺我個頭塞入個窿到，同埋古生攬住我當咕𠱸，不過佢第一下問：咁濕嘅？我話練波出晒汗，但佢都照攬，呢啲咪愛囉。」姜濤笑言是「窒息的愛」。

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何啟華被姜濤偷襲 露紅邊底

昨晚姜濤經常與古天樂，問到可有洽談工作，姜濤就表示主要是介紹比賽流程，談天說地，「樣樣都有傾下。」他又直認有古生電話，過時過節都有發短訊給前輩。至於可有交流投資心得，姜濤笑言建議，「投資嚟講，都係要落水實戰。」

阿Dee近日忙於排練舞台劇《見面即地獄》，他介紹：「有別以往180度正面睇，今次係270度嘅舞台劇，呢件事都幾特別。」談到排練難忘事，除了可跟李佳芯和劉漪琳兩位靚女合作，他爆料指：「陳湛文排練時，經常因劇情需要除衫。(你呢？)大家入場就會知。」此時姜濤乘機偷偷扯開阿Dee的上衣，令對方露出「紅邊底」，阿Dee即時反問有冇著「紅底」。

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姜濤豪言：我交唔起咩

姜濤最近學懂打廣東麻雀，講明想跟肥仔切磋，肥仔就笑言，「無用，我哋無人打廣東牌，你自己喺度打？」姜濤再三向肥仔求教，自言要學費也有在不惜，「唓，我交唔起咩？」肥仔即強調純粹娛樂，金額不大。被問到出席Stanley峇里婚禮，大顯身手即興獻舞技，他就大爆，「全場人都出來跳，連花姐都有。」他與姜濤又互爆相偷影對方的瞓覺照片時的黑圖，肥仔表示，「佢嗰候片好勁，唔知出唔出得街。」不過姜濤就自言想過自己出po，姜糖拭目以待。不過，他就投訴肥仔與黎明合作，自己就備受冷待，希望有機會以「肥姜」組合再出歌。

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