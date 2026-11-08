柳應廷與粉絲預祝壽辰合唱韓文生日歌 自爆冰島零下15度拍裸戲

MIRROR成員柳應廷(Jer)將於本用20日生日，由於要閉關閉戰12月團體演唱會，其歌迷會提早於昨日(7日)為Jer預祝生日。Jer先後獻唱《金剛不壞》和《魔笛》，獲送上咪stand舞台造型的生日蛋糕，逾800位柳柳粉(fans暱稱)大合唱英文版和韓文版生日歌，當看到海外fans送上的祝福短片時，Jer一度感動到眼濕濕。

表明團Con唔騷肌 生日會由旁白君(文卓森)擔任主持，在Jer現身前先跟柳柳粉(Jer粉絲暱稱)玩二選一熱身遊戲，發現fans寧願看Jer著背心短褲，多於穿白色西裝禮服，就趁Jer進場為fans謀求福利，「大家都期待你著背心出場。」Jer亦相當配合，掀起外套跌膊一秒，Jer跟大家打招呼後，便跟旁白君chit chat。在訪談環節，旁白君亦試圖令Jer劇透團Con的籌備進度，不料Jer自爆，「其實我哋未排過……」接著才認真表示，有其他小組已排練，「但我嘅小組未排，我哋小組嚟緊有跳舞環節。」早前他受訪仍笑指開show前一個月開始節食，原來已差不多要開始。被問到可會展露身形時，他答道：「唔展。」旁白君誤聽為「唔止少少，OK！」嚇得他急急澄清：「唔展呀！」

與Eason演父子勁緊張 雖然Jer表明開show唔騷肌，但在冰島拍《跌在地上的怪獸》MV時亦有「露」出腳趾頭，當然此行目的是拍攝張蚊執導的電影《不得不好死》，他在戲中與偶像陳奕迅演父子，可謂成就解鎖。問到在冰島拍電影的難忘事，Jer笑言在零下14度拍攝，長期感覺「涼浸浸」，接著「一出生已劇透」的Jer就驚爆：「有一幕我係要除衫，都裸(窒一窒)……體㗎！」全場立即尖叫，他繼續大賣關子，「想知點『裸』就真係要睇電影。」接著認真表示，「好開心，今次呢套電影可跟好多前輩合作，前輩兼且非常有實力，Eason除咗唱歌，演戲都非常之好，佢喺入面飾演我爸爸，有啲對手戲。」問到可有心跳加速時，Jer坦言起初很緊張，「導演話：『阿Jer，你過去同偶像傾吓偈』，但我都冇乜講嘢，緊張呀。」

兒時夢想成真 早前，Jer亦以足球員身份隨FC3球隊前馬來西亞出賽，他笑言，「大家好似追緊好多個人，追唱歌又追踢波嘅人，好多謝大家，我做嘅任何嘢，大家都非常之support。我係完成咗自己一個兒時夢想，以踢波做我嘅職業，行上球場有一大班球童，踏入球場同平時做嘢，感覺好唔同，輕鬆同開心好多，唔使記好多嘢，純粹輕鬆同好開心地玩，係正嘅體驗，所以大家有夢想不妨去做，見我都做到，大家都可以做到。」夢想，當然唔少得做歌手，接著Jer就唱出rock味十足《金剛不壞》。唱畢，他笑指場地天花的反射有點太光猛，與歌曲風格不太相似，旁白君就笑指是他閃耀的光茫，Jer就指著台下fans，「啲光係嚟自佢哋。」冧爆柳柳粉。

二選一 接著，Jer就與全場fans玩「二揀一」遊戲，大屏幕展示不同問題並提供兩個答案，柳柳粉要猜中阿Jer的選擇，大部分fans都頗了解Jer的心意，但其中要在薯片和炸雞之間二選一時，不少fans都選薯片，但鈿經因為冇得食炸雞而喊的Jer，當然是選炸雞；另外，在《狂人日記》和《人類群星閃耀時》之間，Jer就選後者，他解釋，「因為每次唱《狂人》都喺自己嘅狀態，但唱《人類》會見到大家好開心喺度笑，大家一齊唱，嗰種力量係大過《狂人》。」最後較多人猜錯是曲奇皮或酥皮蛋撻，Jer選擇前者。

一度眼泛淚光 玩完遊戲，大會播放了各地柳柳粉為Jer送上的生日祝福，其中有位多倫多的小朋友fans，每年Jer生日都會翻唱他的作品，今年就唱《大海少年》，寄意：「我哋柳炒陪伴你。」其間Jer一度眼泛淚光，不過當聽到有位德國fans以德語送祝福時，正當Jer聽到搲頭時，該名fans突然轉台講廣東話，令他忍不住笑到彎腰，他半說笑，「我一個字都唔明，可能前面係鬧我。」接著他認真分享感受，「好開心，一直以嚟做音樂想陪住大家度過好多唔同事情，喺舞台或大家DM都講咗好多感受俾我聽，真係好似陪伴你哋經過好多唔同階段，希望我繼續陪住你哋落去，去到大家七老八十，一齊睇演唱會，唱歌聽歌。」

揮動雷神之槌 生日會，當然唔少得切蛋糕，柳柳粉送上一個有咪stand的蛋糕，旁白君解釋：「蛋糕以百家布的概念，寓意多面向嘅Jer，無論演戲或唱歌，都可以感染身邊嘅人。」在切蛋糕前，他笑指全場將合唱「外語」生日歌，當fans唱畢英文生日歌後，Jer挑機問：「又話外語？唔識吧……」台下fans即大叫：「識呀！」旁白君笑言：「好多人識韓文！」繼而fans自發合唱韓文生日歌，令Jer哥非常滿意：「OK，Nice！多謝，我成個韓仔咁！」在切蛋糕時，刀被卡住了，Jer發揮「柳三歲」本身，「把刀卡住咗，雷神之槌咁！」接著FC送上一部投影機和一件全新會Tee作生日禮物，Jer「O嘴」望著投影機，「我以為係蛋糕，真係㗎！？」讓他可重自己的演出和fans拍的片段。Jer與Fans大合照後，送上新歌《魔笛》，還走到台下巡迴全場跟fans擊掌。為答謝fans，Jer花了逾兩個半小時親手逐一向在場柳柳粉送上心意卡。

清唱《記憶倒行》 其實Jer於日前往澳門為大學歌唱比賽擔任表演嘉賓，漏夜返港翌日出席生日會，可謂馬不停蹄。Jer於比賽壓軸登場，先送上新歌《魔笛》炒熱氣氛，接著唱《人類群星閃耀時》前，化身柳老師指導觀眾在他高呼「到你哋喇」後大合唱。現場氣氛高漲，不少觀眾亮起手機燈合唱。當Jer唱完兩首歌後，encore聲不絕，Jer就額外送上一小段清唱版《記憶倒行》，原來他原打算唱這歌，但應學生要求改唱《群星》。完成演唱會部分後，Jer獲頒感謝狀，接著與觀眾大合照時，最搞笑是司儀「自肥」在台上自拍，一眾學生籌委又衝上台合照，Jer瞬間被學生包圍，一度失去影踪，場面稿笑。