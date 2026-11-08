玫瑰戰爭｜楊茜堯馬國明上演「娛樂圈大起底」 盼奪最佳劇集寧棄視后

TVB台慶劇《玫瑰戰爭》今日(8日)舉行電車巡遊為劇集勢，楊茜堯、馬國明、陳展鵬、傅嘉莉、陳自瑤、陳楨怡、陳星妤、趙璧渝齊齊現身，在電車上跟沿途市民打招呼。其間，電車抵達銅鑼灣鬧巿，向途人派發劇集紀念品及合照打卡，吸引大批市民圍觀，一度發生推撞，場面混亂 有男子無視在場保安人員勸告造成混亂，更胡亂高呼「打人」，幸好場面很快平息。

馬國明及楊茜堯逾十多年沒合作，兩人受訪時表示，兩人分別演陳自瑤的閨蜜和前度男友，聯手為陳自瑤報仇，有不少對手戲，但默契依舊。楊茜堯形容《玫瑰戰爭》是「娛樂圈大起底」，問到可有遇過娛樂圈的黑暗事，楊茜堯笑言：「我哋成日喺黑暗當中工作㗎！嗱，黑唔黑暗呢樣嘢呢，就見仁見智啦。」她亦認為劇情黑暗，「我唔知有冇反映到現實，但係我哋見盡嘅幕幕都係黑暗。」

提到剛剛大結局的《璀璨之城》劇情狗血，馬國明指《玫瑰戰爭》非常寫實，問楊茜堯可有性感場面，她聞言即搞笑指：「除衫？都唔睇我啦！」不過劇集的賣點不是除衫，但就認為每套劇需要除衫的場口，都有劇情需要及鋪排。」

《璀璨之城》最高收視破24.4點，問兩位可有收視壓力，楊茜堯認為外界壓力難控制，「依家收視唔可以概括晒所有嘢嘅，即係有時可能開住電視都未必會得閒去睇好多，係咪先？咁所以我覺得係口碑最重要。當然如果有高嘅收視就更加好啦。」曾奪視后的她，最希望是奪得最佳劇集獎。