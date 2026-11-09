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娛樂
出版：2026-Nov-09 10:16
更新：2026-Nov-09 10:16

玫瑰戰爭｜陳自瑤首集被迷姦預告將有大膽演出 陳展鵬視作教材陪女兒收看

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陳自瑤直認在鬧巿宣傳，被混亂情況嚇親。(吳康琦攝)

TVB台慶劇《玫瑰戰爭》昨日(8日)舉行電車巡遊為劇集造勢，楊茜堯、馬國明、陳展鵬、傅嘉莉、陳自瑤、陳楨怡、陳星妤、趙璧渝齊齊現身，在電車上跟沿途市民打招呼，並在銅鑼灣鬧巿，向途人派發劇集紀念品及合照打卡，吸引大批市民圍觀，一度推撞令場面混亂，並發生爭執。陳自瑤(Yoyo)直認被嚇親，談到日前大隊在中山宣傳，有粉絲衝上台要求合照引起混亂，她自責做壞規矩：「係我衰，見粉絲遠道前來支持，想落台慰勞，但人太多被工作人員叫回上台。」

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首集已被「賜死」

劇集圍繞娛樂圈明爭暗鬥，Yoyo首集已被「賜死」，問到戲份是否很少時，她就指首集是帶懸疑性，刻意留下疑團，讓觀眾猜測角色是失蹤、自殺或遭陷害，「其實每一集嘅中間都會有我嘅出現，可能有啲情節加大返其實究竟發生咗咩事，就會搵返個真相出嚟。」劇集已在內地搶先上架，其中一集講她誤飲「迷姦水」而遭性侵，令人想起日本前AV女優濱崎真緒疑遭落藥迷暈事件。問到Yoyo可有大膽演出時，她笑言，「都有啲啦，劇情需要啫。」她強調劇集以人性為主。

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娛圈勾心鬥角夠貼地

陳展鵬則演富家子弟，與傅嘉莉有感情線，他笑言自己是配角，因所有劇情都圍繞Yoyo。他自言開心能再與楊茜堯，又能與陳豪首次拍劇。對於劇集在內地口碑不錯，他指內地鍾意新題材，其實香港亦多年無拍娛樂圈的勾心鬥角題材，相信必定能吸引到觀眾，「即係娛樂圈啊，或者緋聞啊，跟住我們去演繹返就更加入神啦係咪？咁所以佢哋都好鍾意好支持。」他認為劇情貼地，例如落藥都有在新聞見看過，直言會考慮讓女兒看，當作教學，「唔好亂飲別人俾你嘅飲品，等女兒大多幾歲俾佢睇，家長要用唔同方法引導子女認識世界，除了白亦有黑，要好好保護自己」。

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