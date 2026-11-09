陳百祥踢爆保良局棄用TVB搞騷：請唔到大牌藝人撐場

陳百祥自離開TVB後言論愈見開放，早前曾形容電視行業為「夕陽事業」，更就炎明熹疑被封殺的事件直言「依家冇人需要靠TVB」。今次他再有新目標，日前在《保良局周年慈善晚會》上，當眾踢爆對方與TVB合作關係的「內幕」，同場更有TVB高層樂易玲在席。

自稱出力碌爆人情卡

74歲的阿叻與太太黃杏秀恩愛現身晚會，他透露上次已捐過百萬，但今次「落力多於捐錢」；他自豪表示當晚嘉賓劉浩龍與菊梓喬均靠其私人交情邀請回來，並直指現時電視台請大牌歌星「極之困難」，靠電視騷籌款「難上加難」。其後，他更在樂易玲面前大爆：「據我所知，保良局下年可能都唔再同TVB合作搞大型電視籌款節目，轉為自己搞返籌款晚會！聽講保良舊年開始已經唔用TVB添，我諗下年都係咁」他解釋正因電視台請不到大牌藝人撐場，保良局才找他幫手請歌手，所以「保良局咪直接搵我幫手囉」；網民都指阿叻離巢後：「句句直插老東家要害」。