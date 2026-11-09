朱智賢首揭當年出軌真相 誤信黎振燁「已分居」自責太白痴

現年40歲的朱智賢（Ashley）2020年與人夫黎振燁爆出山頂偷食事件，事業一度插水，其後獲男友謝東閔原諒，惟二人最終於2024年底宣布結束8年情。朱智賢近日在節目《九運會客室2》中罕有地剖白當年出軌內幕，以及與謝東閔之間的感情糾結。

朱智賢重提舊事時坦言，事發一刻整個人陷入極度混亂，腦海一片空白，只能跟隨公司指示行事。她透露當年記者會的發言內容全由公司鋪排，謝東閔亦認為她不宜多講，故大部分說話由男方代為應對。談到當年黎振燁的戀情，她指二人因合作拍劇而結識，對方清楚她有男友，卻因見她長期情緒低落而主動開解。她承認當初得知對方已婚時本覺不可行，但對方聲稱「已經分居」，她一時信以為真，如今回想自責太「白痴」，因那時極度渴望被人關心。