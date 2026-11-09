朱智賢首揭當年出軌真相 誤信黎振燁「已分居」自責太白痴

現年40歲的朱智賢（Ashley）2020年與人夫黎振燁爆出山頂偷食事件，事業一度插水，其後獲男友謝東閔原諒，惟二人最終於2024年底宣布結束8年情。朱智賢近日在節目《九運會客室2》中罕有地剖白當年出軌內幕，以及與謝東閔之間的感情糾結。
朱智賢重提舊事時坦言，事發一刻整個人陷入極度混亂，腦海一片空白，只能跟隨公司指示行事。她透露當年記者會的發言內容全由公司鋪排，謝東閔亦認為她不宜多講，故大部分說話由男方代為應對。談到當年黎振燁的戀情，她指二人因合作拍劇而結識，對方清楚她有男友，卻因見她長期情緒低落而主動開解。她承認當初得知對方已婚時本覺不可行，但對方聲稱「已經分居」，她一時信以為真，如今回想自責太「白痴」，因那時極度渴望被人關心。
感情早現暗湧
朱智賢更自爆當年出軌事件前，其實與謝東閔的感情早已有裂痕，對對方失去信任，經常疑神疑鬼，又會如「緝私隊」般check對方電話。二人關係變差，她曾都度提出分手，惟男方苦苦哀求，加上自己仍深愛對方才勉強留下，可惜彼此心中始終留下一條刺，並直言感情出現問題時「幾愛都真係要斷」。
銘記教訓
經歷過感情風波，朱智賢直言：「我一定係做錯咗嘅，呢件事，我處理感情問題上係好差嘅。」她表示經一事長一智，領略到許多事情不能勉強，必須清清楚楚，「錯就要認，打就企定」，並強調不會重蹈覆轍。