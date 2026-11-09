Ivy So演詼諧金秘書 敲定下周與Anson Lo錄主題曲

COLLAR成員Ivy So蘇雅琳昨日（8日）現身馬鞍山廣場擔任主禮嘉賓，出席《暖萌聖誕．「熊」遍全城揭幕禮》。她一出場即引起全場粉絲尖叫，見到現場近7米高的韓國人氣IP-TETEUM——主角眼鏡小熊比比（BEBE）巨型裝置覺得非常治癒。 聖誕節秘密出遊 活動上，Ivy與現場幸運粉絲大玩互動遊戲，不論勝負，她均戴上招牌紅色眼鏡化身成眼鏡小熊比比，與粉絲合照。遊戲過後，她更即席獻唱歌曲《原地拖手》，將全場熱烈氣氛推至高峰。Ivy大讚活動充滿聖誕氣氛，她謂聖誕節前會與弟弟和朋友去一個冰冷的地方旅行：「去年一家人去了北海道，今年都想去一個寒冷的地方，去那裡則是秘密。」

Ivy主演的港版《金秘書為何那樣》已經煞科，有望明年1月播出。她透露下星期與男主角Anson Lo錄音劇集主題曲，希望之後有機會拍MV。問她會否怕與公司另一套改篇劇《悠長假期》有比較？她即說：「我們會互相打氣，反而怕跟韓版會有比較。韓版女主角朴敏英是世界級的美貌，我怕被比下去，所以自己加了點搞笑成份。」她希望劇集盡量做到夠地道，與韓版會有差別。

入行4年今年最豐收 今年叱吒有份入圍新人獎，她說：「請大家多多投票支持。要支持COLLAR、我和Candy。」問她對新人獎有信心嗎？今年有16位女新人，好大競爭，覺得只要用心做好歌曲，粉絲開心，她覺得已經足夠。COLLAR成員Candy今年亦有份角逐新人獎，會否是她的勁敵？她謂一齊入圍一齊出新歌是一種緣份，不存在競爭，她還期望與Candy一齊拍MV。 今年Ivy可謂大豐收，劇集、唱歌和綜藝三線發展。她承認今年十分忙碌。年初去了英國拍飲食節目、拍劇、個人身份和組合都有新歌推出等，是入行4年來最豐收一年。問她是否都豬籠入水？她笑謂沒有理會，呼籲大家多找她和COLLAR工作。日前她出席活動，才驚覺很久沒有與COLLAR作勁舞表演，她很喜歡大家一齊表演的感覺，她希望今年會有更多機會。