陳庭欣關楚耀變星級教練 成功打入國家級匹克球決賽

關楚耀與Pick & Match創辦人及行政總裁葉浩文博士（Kirk）出戰公開男雙小組賽，二人截擊快狠準，展現極高戰術默契，順利殺入決賽。兩人異口同聲表示，今次國家級定級賽，每球都計入全國積分排名，是匹克球由業餘邁向專業化極為關鍵的第一步。關楚耀受訪時難掩興奮與雄心：「好希望可以代表到香港出戰大灣區，挑戰其他城市嘅高手。」

「2026『凱瑞麟盃』GPCC粵港澳大灣區匹克球城市挑戰賽（香港站）」前日（7日）假沙田凱悅酒店Pick & Match場館舉行簡報會暨港區海選賽。演藝界匹克球狂熱代表的關楚耀（Kelvin）與陳庭欣（Toby）分別出戰公開男雙及公開混雙小組賽，二人表現亮眼，將雙雙晉級決賽。

二人考獲 教練資格

原來關楚耀早已考獲專業教練資格，他稱同場的陳庭欣是教練「Level 2」水平，陳庭欣則爆料對方的球技早已超越「Level 2」。更令人驚喜的是，關楚耀親自指導的愛徒同日亦成功晉級，可謂名師出高徒！

關楚耀當日連踩3場：出席完匹克球慈善賽，再到沙田打海選兼實戰，之後即趕回家梳洗並直奔澳門做音樂演出。主持笑問是否忙於為家庭積極「搵奶粉錢」、何時迎來小生命時，關楚耀大笑回應：「要積極啊！積極！積極！唔好話咩奶粉錢先，但點都要努力搵嘅！」