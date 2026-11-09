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娛樂
出版：2026-Nov-09 21:00
更新：2026-Nov-09 21:00

陳庭欣關楚耀變星級教練 成功打入國家級匹克球決賽

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關楚耀及陳庭欣雙雙打入國家級匹克球決賽

「2026『凱瑞麟盃』GPCC粵港澳大灣區匹克球城市挑戰賽（香港站）」前日（7日）假沙田凱悅酒店Pick & Match場館舉行簡報會暨港區海選賽。演藝界匹克球狂熱代表的關楚耀（Kelvin）與陳庭欣（Toby）分別出戰公開男雙及公開混雙小組賽，二人表現亮眼，將雙雙晉級決賽。

盼能代表香港出賽

關楚耀與Pick & Match創辦人及行政總裁葉浩文博士（Kirk）出戰公開男雙小組賽，二人截擊快狠準，展現極高戰術默契，順利殺入決賽。兩人異口同聲表示，今次國家級定級賽，每球都計入全國積分排名，是匹克球由業餘邁向專業化極為關鍵的第一步。關楚耀受訪時難掩興奮與雄心：「好希望可以代表到香港出戰大灣區，挑戰其他城市嘅高手。」

2.星級球員陳庭欣、關楚耀與賽事總冠名贊助商——泉州凱瑞麟體育用品有限公司董事長莊剛松先生合照，齊心支持推動粵港澳大灣區匹克球專業化普及 4.關楚耀昨日與Pick & Match 創辦人及行政總裁葉浩文博士拍檔出戰公開男雙小組賽 1.國家體育總局網球運動管理中心主任白喜林、大賽港澳賽區組委會聯席代表李彥儀等多位體育界領袖、贊助商代表，聯同星級代表關楚耀、陳庭欣及各球會代表，一同於沙田凱悅酒店 PICK & MATCH 場館進行盛大合照，共同見證國家級「CPC 600」定級賽首度登陸香港 7.陳庭欣與混雙拍檔在小組賽中默契十足，兩人走位互補、頻頻打出精彩對拉，最終順利取得決賽出線席位

二人考獲教練資格

原來關楚耀早已考獲專業教練資格，他稱同場的陳庭欣是教練「Level 2」水平，陳庭欣則爆料對方的球技早已超越「Level 2」。更令人驚喜的是，關楚耀親自指導的愛徒同日亦成功晉級，可謂名師出高徒！

關楚耀當日連踩3場：出席完匹克球慈善賽，再到沙田打海選兼實戰，之後即趕回家梳洗並直奔澳門做音樂演出。主持笑問是否忙於為家庭積極「搵奶粉錢」、何時迎來小生命時，關楚耀大笑回應：「要積極啊！積極！積極！唔好話咩奶粉錢先，但點都要努力搵嘅！」

認打波易識新朋友

主持打趣提到近期圈中不少人因打匹克球擦出愛火，陳庭欣笑言球場確實非常容易認識朋友：「真係打一個鐘波、社交兩個鐘！」身旁的關楚耀趁機調侃：「真係好多人打波打到變拍拖㗎，就差你一個咋嘛！」陳庭欣表示要繼續請「金牌媒人」林盛斌（阿Bob）介紹男友。

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