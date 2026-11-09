你的保安李寶安｜濱崎真緒化身神秘住客登場 餵麥沛東食cupcake兼玩綑綁誘惑

HOY處境劇《你的保安 李寶安》進入第三周，繼上周向海嵐、李凱賢等加入，本周繼續有新角色登場，早前疑遭落藥一度要入住深切治療部的日本前AV優兼DJ濱崎真緒，將於明晚第10集將化身神秘新住客「真崎濱緒」登場。從預告和劇照所見，濱崎真緒要餵麥沛東食cupcake、麥沛東深情親吻「AV腳」、被封口綑綁凳子上，相信劇情充滿驚喜。

首度挑戰拍攝電視劇，即與實力派演員麥沛東同場飆戲，她在合作前已看過麥東的電影作品，她表示：「以前看過他的演出，當時的角色並非喜劇類型。這次一起演喜劇，才發現他演技非常好，真的什麼都會！我一定要好好向他學習。」雖然是首次參與劇集演出，但濱崎真緒的敬業態度獲得麥沛東高度評價。麥沛東感嘆：「她第一次拍劇表現已經非常好，而且非常認真，連所有廣東話對白都記到，十分專業！」面對全廣東話對白的挑戰，濱崎真緒亦搞笑表示：「為了背廣東話對白，我覺得自己的腦子都快要炸了！」

第9集及第10集劇情：

第9集：《鄰居鬥一番（下）》

投訴大戰白熱化，溫校長與 Brian 一方投訴，另一方便變本加厲，麥峰被逼化身「告示製造機」，整幢大廈告示貼到密密麻麻，連 Tammy 姐都要興師問罪！麥峰忽然靈機一觸，想出一招「借花敬佛」的妙計，誓要化解兩大帝的恩怨。到底最後是世界和平，還是天下大亂？

第10集：《幸福の崎遇》

神秘新住客竟是麥峰的夢幻女神？邱副作為過來人，勸誡一切只是邪念作祟所致。麥峰卻死心不息，誓要查明虛實。在眾人的幫助下，他對新住客的身份展開調查。然而每一次接觸，也誘惑重重，麥峰一面要抗拒虛妄幻象，一面又要擔心被陳小姐發現。面對這個幸福的煩惱，麥峰應如何抉擇？