Alton以神秘選手襲Red Bull Wings Cup名人賽 見證港區冠軍誕生

MIRROR成員Alton王智德上周六（7日）以神秘選手現身大圍圍方商場，出席Red Bull Wings Cup香港區總決賽及名人表演賽。當日來自大學聯賽及公開聯賽的頂尖選手，爭奪香港區冠軍頭銜及代表香港出戰邁阿密世界總決賽的資格。最終，DESMOND815於正賽力壓一眾高手，勇奪桂冠。而名人賽，謝家榮與「波台黐線佬」代表Chester攜手奪得表演賽冠軍。

勝出者獲全資出戰邁阿密

由Red Bull聯同EA SPORTS及PlayStation® Tournaments共同打造的Red Bull Wings Cup，結合電競競技與足球文化，讓玩家從家中及大學校園出發，踏上國際舞台。香港區冠軍DESMOND815將獲得全額資助的邁阿密之旅，代表香港出戰於2027年１月在美國邁阿密Inter Miami的Nu Stadium舉行的Red Bull Wings Cup世界總決賽，與來自全球近80個國家及地區的高手同場競技，角逐世界冠軍寶座。DESMOND815表示：「整個晉級過程並不容易，對手當中亦有一些專業玩家。最終贏得冠軍十分興奮，期待可以代表香港出戰邁阿密的世界總決賽。」