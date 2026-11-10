港版悠長假期｜李佳芯呂爵安還原經典對白「彈彈波」閃現 劇名修正「三劃月」錯字

ViuTV獲授權翻拍的日本神劇《悠長假期》，定於12月15日起開播，合共15集橫跨聖誕和元旦。昨晚(9日)發布首支預告，並於日前率先在官方社交平台推出宣傳短片(Teaser)，揭盅由陳苡臻(Jessica)擔演稻森泉角色「桃子」。不過，有眼利網民發現劇名《悠長假期》的「期」字，「月」字多了一畫，直斥做事欠認真，而相隔一天發布正式預告則已修正錯字。預告配上原著日版主題曲，由還原劇集主題的經典對白，以及關鍵道具「彈彈波」亦驚喜現身。而李佳芯(Ali)路過電車站、AK江𤒹生、林愷鈴拎篋造型等，既保留原著味道，亦注入本土元素。

劇名錯字 鬧爆欠認真 宣傳短片日前上架後，有網民驚見「三劃月」，在網上截圖出po鬧爆欠認真：「可否認真一點？點解連中文劇名都會有錯字？」瞬即引來熱論，並懷疑是AI惹禍，「嗰三劃，輸入法打唔到出嚟嘅，佢點搵到」、「係喎，所以我諗同大家估計一樣，係用AI做的」、「用AI整，又唔Quality check」，亦有嘲諷「悠長假期嘛，平時放星期六日咪兩劃，放多個星期一咪三劃囉，設計過㗎」、「藝術嘅嘢，你識條鐵咩！？」雖然沒有官方回應或澄清，但正式預告已修正「錯體月」，改回正字「二劃月」。

港澳取景 最近發布的預告片長約一分鐘，配上久保田利伸的主題曲《La La La Love Song》，由呂爵安(Edan)演的黎明俊首先現身，日劇不少標誌性場面都在重現，包括Edan與林愷鈴彈奏三角琴、拎篋踱步、Edan與李佳芯(Ali)演的黃子男爭執，Ali攬緊Jessica等，Ashley拎篋和彈琴散發女神氣質，AK拎篋不覊回頭迷倒不少女生。雖沒有從3樓掉「彈彈波」的經典畫面，但彈彈波亦有瞬間閃現。取景方面，除了具本土特色的建築物、穿梭港島鬧巿的電車、上大的大水管等，更有澳門的旅遊熱點8字形摩天輪。最後，Ali問「放咩長假？」Edan再道出經典對白，「咁人生條路咁長，攰喇咪當個天俾個機會你放個長假囉。」