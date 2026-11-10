Toyz劉偉健出獄遣返香港後首度出po 赤柱歎啤：回來第一次感受到回來真好

香港網紅Toyz劉偉健於2021年9月28日在新北市寓所被搜出藏有約200支大麻煙彈，前年判刑四年零兩個月，早前有消息指他已核准假釋申請；上星期二（11月3日），Toyz在台灣彰化二林監獄辦理提解出獄及完成強制出境等手續後，於當天下午乘坐航機離台返回香港，在管制期間內他不得再入境台灣。遣返香港一星期，Toyz昨日傍晚在出獄後首度更新社交網跟大家say hi，在IG分享攝於赤柱的數張近照，背景是赤柱打卡勝地卜公碼頭，見他狀態不俗，他更歎住啤酒出story寫上「回來第一次感受到回來真好」，出po不久即有逾千留言，並獲大批粉絲要求趕快復出開直播。

原名劉偉健的Toyz曾為英皇娛樂旗下「英皇電競」電競總監，多年前從香港移居台灣，2021年因販賣二級毒品大麻煙彈被捕；2023年，Toyz大戰鍾培生將私人恩怨擺上擂台，這場《2023 The Cage 拳上終於之戰》在台北小巨蛋舉行一度成為台港兩地熱話。私生活方面，Toyz可謂食女無數，被網民形容是「香港之光」，當中他與本地圈中索女樂宜（Lokyii）曾經有過一段情，兩人拍拖5年後分手收場。近年Toyz跟台日混血女友篠崎泫感情穩定，他在入獄前曾表示擔心篠崎泫，更傳出他為保千萬資產，急着與女友結婚。今年初，有台媒爆出Toyz已在獄中跟篠崎泫完成結婚登記，但成為「台灣女婿」後，Toyz仍逃不過遭驅逐出境遣返香港。