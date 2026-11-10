李鍾碩抵港今午現身中環活動 《再婚皇后》成「世一」Disney+韓劇

原名李鐘奭的著名韓星李鍾碩，以Valentino造型現身香港，為今日（10日）舉行的Valentino置地廣場全新專門店開幕盛會率先揭開序幕。李鍾碩身穿品牌的2027早春系列灰色衛衣抵達香港機場，紅色「YOU CAN COME TO MY VILLA」字樣為簡約造型添上玩味，靠其號招力，李鍾碩下午5時聯同楊千嬅出席在中環置地廣場的全新專門店開幕活動定必吸引大批fans撐場，屆時李鍾碩將為盛會擔任剪綵嘉賓。

逾50地排名第一 李鍾碩全新宮廷愛情韓劇《再婚皇后》本月已在Disney+全面上架，由他夥拍申敏兒、朱智勛、李世榮的新劇改編自全球點擊率超過29億次的人氣網漫，拍成真人版韓劇後，《再婚皇后》首播後率先報捷，並榮登Disney+史上全球首播觀看次數最高的本地原創首播劇集（根據11月3日上線後首3天的觀看次數計算），更於美國、英國、法國、西班牙、德國、墨西哥、智利、澳洲、紐西蘭、加拿大等超過50個市場勇奪韓國劇集首播排名第一，成績斐然！

李鍾碩在劇中飾演風流倜儻的帥氣王子海因里，其王子形象迷倒萬千觀眾；目前《再婚皇后》人氣居高不下，先後獲《朝鮮日報》報道盛讚首播為「全球勝利」，逢權威娛樂媒體Collider亦形容其為「下一部必看奇幻浪漫劇」！劇集正式上線前，全球期待值已達前所未有的高峰，釜山國際電影節試映場門票開售即秒殺售罄。另外，正式預告片於YouTube及社交平台上線後首48小時即獲得1300萬觀看次數，而原著網絡漫畫累計瀏覽量已迫近30億次。《再婚皇后》安排逢星期三透過Disney+更新兩集，11月25日將上架大結局。