Zpecial新歌MV康聰封口眼玩驚慄愛情 搵Meaning做替身討Sinnie歡心

今年以歌曲《大數據以為我還愛你》人氣急升的樂隊 Zpecial，剛推出加入華納後的第三張專輯 《My Bad》，並於昨日推出主打歌《記得不記得》，MV找來樂隊晚安莉莉的主音吳倩怡(Sinnie)及最近憑《你的保安李寶安》人氣提升的Gen Z演員王耀宏(Meaning)與Zpecial樂隊主音康聰(Eddy)，上演一場超現實與驚慄愛情故事。

新歌由主音康聰作曲、Oscar填詞、Zpecial及賴映彤共同編曲、賴映彤監製，MV以超現實角度說故事，講述康聰召喚出他的分身Meaning，幫他穩藏缺點和迎合女友Sinnie，到後來Sinnie已分不清哪個才是自己當初喜歡的人，而康聰的面目亦漸變得模糊，Sinnie亦被自己的投射束縛著自己，充滿驚慄風格，康聰亦特意化了個封了口和眼的特技妝上陣，「我個妝化咗 4、5個鐘，封咗個口之後我4、5個鐘唔可以飲嘢食嘢，淨係可以『唔..唔..唔..』等人哋去估我嘅意思！」

Sinnie和Meaning亦趁康聰封了口之際做訪問，只見康聰真的用『唔..唔..唔..』發問，二人都大概估到他想說什麼，非常有默契！Sinnie表示是首第一次拍其他人的 MV做女主角所以有點緊張！「不過今日見到你（康聰）（封咀）個樣，就我話哂事，所以都ok ! 哈哈！」已經有拍MV及拍劇經驗的Meaning則表示第一次拍靈異（驚慄）的MV ,「但咁樣睇都唔係好恐怖，仲有啲可愛㖭！」Sinnie與Meaning亦鬼馬地自行演繹康聰的說話：「佢話今次我哋兩個拍得好好，佢就爭啲，唔緊要下次再努力！哈哈！」MV將於今晚推出，日前 3人出了預告，Sinnie的fans見到康聰攬住偶像的照片已紛紛留言叫康聰「放開個女仔！」

Zpecial 亦於上周推出新專輯《My Bad》，以男孩長大後那些藏不住的缺點與毛病作主題。整張專輯以 Rock、Pop 與 Band Sound 為主軸，回歸 Back to Basic 的樂隊本色。專輯推出前於 SohoHouse 舉行新碟launch party,，跟 fans一同慶祝結集了樂隊由2022年至2026年共 24首作品的3碟《The Zpecial》實體合輯的推出，除了大唱《不理痛》《大數據以為我還愛你》等歌迷熟悉的作品，更邀請了Sinnie和Jaime張天穎一同上台大玩飲酒game,，重現之前 YouTube節目《醉酒 don’t call》的搶答罰飲場面！最後4位成員飲至醉醺醺後除首唱了新歌《記得不記得》，更在encore時唱出《深夜告別練習》，答謝歌迷一直的支持。