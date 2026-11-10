玫瑰戰爭｜楊茜堯首集三場重頭戲盡晒演技 相隔15年與《宮心計》CP陳豪再合體

由鍾澍佳任總監製的TVB台慶劇《玫瑰戰爭》昨晚（9日）首播，第一集「影后之殤」講述夏無雙（楊茜堯飾）與關子盈（陳自瑤飾）識於微時，並齊闖影壇圓夢。子盈出道不久勇奪影后，及後因負面新聞及不幸事件纏身墮海失蹤。七年後子盈被界定死亡，無雙從遺物日記驚悉好友慘痛過去，立誓討回公道！無雙以法國片廠亞太區代表身份，與天誠娛樂老闆陳雲生（陳豪飾）洽談重拍《玫瑰》，並借機接近自己與子盈昔日戰友黎綺雲（林夏薇飾）、藍鳳儀（姚子羚飾）、梁菲雅（傅嘉莉飾）及林安安（鄺潔楹飾），展開連場心理角力逼令四人作賊心虛繼而自揭瘡疤。

憑功力牽引觀眾情緒 《玫瑰戰爭》安排逢周一至五晚8點半翡翠台播出，演員陣容包括楊茜堯、陳豪、林夏薇、馬國明、陳展鵬、姚子羚、傅嘉莉、陳自瑤、鄺潔楹等，昨晚一集，除了子盈被屈小三、被落迷姦水應酬VIP的「暗黑娛樂圈素材」成焦點外，身為女一的楊茜堯短短一集，已應付三場重頭戲。先說無雙驚揭子盈遺下日記場口，楊茜堯懷著滿腔思念與哀愁前往村屋悼念「故友」，眼神原本滿是回憶傷痛，但當逐步驚揭子盈以往的悲慘遭遇，其眼神即變得恍惚、震驚又迷失。第二場，是楊茜堯為林夏薇等人起底時，一對通紅的淚眼盡是憤怒，但當想起摯友所受過的苦，表情又回復極痛苦；全程無縫交替的憤怒與極痛演繹，完全地牽引了觀眾的情緒。

第三場則是楊茜堯與陳豪的交鋒戲；陳豪與楊茜堯繼《溏心風暴之家好月圓》、《宮心計》及《點解阿Sir係阿Sir》後，已足足15年未有同劇合作，如今演技已昇華至另一層次的二人再度同框交鋒，劇迷自然看得過癮。楊茜堯以「凱旋」回歸的風騷姿態，與陳豪洽談重拍經典電影《玫瑰》期間，二人皮笑肉不笑的「假笑試探」堪稱高手過招，獲讚演活了「面和心不和」，相殺之餘還極有CP感：「楊茜堯陳豪氣質氣場都襯。」

獲讚榮升人母添女人味 除了三場重頭戲，楊茜堯與林夏薇等人對壘戲的演技層次同樣多元，明知對手是沉底鱷的楊茜堯，全程掛上應酬式假笑之餘，還要不時暗露挑釁語氣及眼神，當快要從四人手上得到進一步線索時，又要演出那種帶點興奮的緊張感，相當考演技，但楊茜堯全部演繹到位，難怪在內地自播出後，吸獲網民洗版式好評，有網民直指楊茜堯這次走的雖然都是復仇路線，但她卻演出了與《黑色月光》截然不同的狀態，更有網民又指，已為兩孩之母的楊茜堯十分抗老，顏值依舊兼散發出歷練得來的一身型格霸氣。

楊茜堯近日接受訪問，談到再演復仇劇，她親揭余滿月與夏無雙復仇差異：「余滿月係沉浸喺自己嘅個人世界入面去為屋企人復仇，今次夏無雙係為好姊妹去討回公道，由一開始唔知道發生咩事，到慢慢揭開愈嚟愈多真相，再去一步一步咁策劃復仇計劃。」跟陳豪相隔多年再合作，楊茜堯親認更有默契，阿Mo則大讚楊茜堯更有個人獨特魅力：「我哋真係太多年冇合作，佢依家結咗婚後成為媽咪後，更加有女人味同自己嘅魅力。」、「今次覺得茜堯成個人都昇華咗，再合作就更加順暢同有化學反應。」